Türkiye, ekonomi yönetiminde yeni ve farklı bir döneme giriyor. G20 Toplantısı için daveti üzerine birlikte Arjantin'e gittiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan edindiğim izlenimler, önümüzdeki günlere ışık tutacak nitelikte. Ekonomide, son dönemde eleştiri konusu yapılan "çok başlılık, çok seslilik, eşgüdüm açığına" çok yakında "tek başlılık, tek seslilik, uyum" şeklinde ve somut karşılıklar verileceğini söyleyebilirim.

Sn. Bakan, gerçekten etkileyici bir program üzerinde çalışıyor. Günlük tartışmalara takılmadan, piyasa ile polemiğe girmeden, "geleceği kurgulayan" bir model geliştiriyor. Bu amaçla "etkili iletişim stratejisi" uygulamaya büyük önem veriyor. Nitekim... Bankacılar, finans uzmanı gazeteciler, akademisyenler, iş dünyası, küresel yatırımcılar çizgisinde ilerleyen yoğun görüşme, daha doğrusu dinleme trafiğini sürdürüyor. Lakin... "Piyasaların aceleciliği" ile Bakan Albayrak'ın, "kısa- orta- uzun vadeyi aynı anda kavrayan" ekonomi yaklaşımı arasında zamanlama problemi yaşanmaması gerekiyor. Piyasa ile aynı dili konuşan, kazan- kazan formülü öneren, kronik ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getiren siyasetçi profili büyük şans...

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