Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ortak paydada buluşturan BRICS Zirvesi'nin (Brasil, Russia, India, China, South Africa) 10. toplantısı için Johannesburg'dayız.

Başkan Tayyip Erdoğan da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak zirvenin önemli davetlileri arasında. Nitekim Erdoğan dün ilk temaslarını Rusya ve Çin Devlet Başkanları ile gerçekleştirdi. Ayni şekilde ev sahibi ülke Güney Afrika'nın cumhurbaşkanıyla da bir araya geldi.

Küresel ekonominin yeni ağırlık merkezinde, daha doğrusu yeni dünyanın oluşum aşamasında Türkiye'nin bulunması kadar doğru bir hamle olamaz. BRICS, ekonomik zeminde başlayan giderek siyasi zeminde de güç kazanan bir uluslararası birliktelik. Üstelik Afrika'dan Karayipler'e kadar farklı genişleme inisiyatifleri de söz konusu.

O halde, şu soruya yanıt bulalım:

"Türkiye'nin, çok odaklı dış politika yaklaşımını en çok hangi ülke yakından izliyor?"

Tahmin ettiğiniz üzere "ABD!"

Peki, "ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in dünkü açıklamalarına ne demeli?"

Mike Pence, halen ev hapsinde bulunan FETÖ hamisi Amerikalı rahip Brunson serbest bırakılmazsa, Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Bu tehdidin zamanlamasının, Başkan Erdoğan'ın da iştirak ettiği BRICS Zirvesi ile çakışması ne kadar tesadüf kabul edilebilir? Tabii şunu da biliyoruz; ABD Başkanı Trump, bir görüşmede, Sn. Erdoğan'a, "Bana, Evangelist Hıristiyanların oylarını Pence getirdi. Rahip Brunson konusu onu yakından ilgilendiriyor!"

FETÖ ABD'de koruma altında, iade dosyalarının kapağı bile açılmadı. Hakan Atilla davasının her yönüyle kurmaca olduğu anlaşıldı. Halkbank üzerindeki baskı ise cabası. İşte ABD ve hatta AB'nin bu ve benzeri ikircikli tutumları, zaman zaman küstahlığa varan tehditleri, Türkiye'nin yeni dünya düzenine uygun dış politik ve ekonomik arayışlarının ne kadar doğru olduğuna işaret ediyor. Amerikan yargısı bağımsız diyerek Ankara'ya manevra çekenler, sıra Türk yargısına gelince küresel tehditle sonuç almaya çalışmıyor mu bu, müttefiklik ilişkisine de model ortaklığa da sığmıyor.

Görünen o ki... Kurulan yeni dünyada Türkiye'nin yeri, pek çok ezberi bozacak. Biraz sabır, biraz direnç ve hepsinden öte milli konularda dayanışma şartı ile...