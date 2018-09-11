Yeni ekonomi programı ve piyasaların merakla beklediği yol haritası için önümüzdeki hafta hayli hareketli geçmeye aday. Nedenine gelince...

23-27 Eylül arasında gerçekleşecek 73. BM Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye hem dış politik tercihleri hem de ekonomi perspektifi ile uluslararası vitrine çıkacak. Hatta New York'ta küresel yatırımcılarla çok kapsamlı bir toplantı da düzenlenecek. Orta Vadeli Program'ın (OVP) gelecek hafta ilan edilmesi gerek kamuoyu tarafından içselleştirilmesi gerekse Türkiye'ye dönük yatırım planlarının güncellenmesi bakımından da doğru bir zamanlamaya işaret edecek.

Dün açıklanan büyüme oranları da gösterdi ki; Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Doğru kararlar, öngörülebilirlik ve siyasi iradeyle aşılamayacak sorun yok.

OVP demişken... Geride kalan programlar daha çok konjonktürel gelişmelere tepki olarak kaleme alınır, temenni niteliğinde ifadeler içerirdi. Yeni OVP'de, ekonomideki yapısal değişim mantığı tüm yönleri ile fark ettirilecek. Tabii ki kısa vadeli önlemler de olacak.

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