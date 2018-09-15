ABD yönetiminin, müttefiklik ilişkisine suikast düzenlercesine 10 Ağustos'ta başlattığı Türkiye'ye dönük ekonomik saldırı, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan küreselleşmeyle kemikleşen adaletsiz finansal sistemin sonunun geldiğini de ilan etmiş oldu.

ABD'ye ve rezerv para olan dolara yönelik güvensizlik, ülkeleri ve bölgesel birlikleri yeni önlemler almaya zorladı. Böylece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dış siyasi alanda başlattığı "Dünya 5'ten büyüktür" kampanyası, uluslararası mali arenada da "Dolara alternatif güvenilir ödeme araçları arayışını" hızlandırdı.

Türkiye'de kur türbülansı olarak yaşanan bu süreçte, bazı noktalara işaret etmiştik. Mesela... Fiyat katılığı olan eğitim ve sağlık başta olmak üzere hizmetler sektörünün regülasyonu, milli para kullanımının teşviki, döviz geliri olmayan kurumlar için dövize dayalı borçlanmanın sınırlanması, girdisi döviz olan sektörlerde yeniden yapılanma, içeride üretilmesi mümkün olduğu halde ithal edilen ve cari açık yaratan ürünlere dönük odaklanma, suni kur artışını fırsat bilen vicdansızlarla mücadele, stokçuların oyunu bozma ve devletin düzenleyici, denetleyici rolünü gerçek manada sahaya yansıtma...

Sevinerek gördük ki... Başkan Erdoğan da önceki gün katıldığı TESK Genel Kurulu'nda ve dün AK Parti il Başkanları toplantısında aynı noktalara değindi. Ayrıca, kamu harcamalarında verimlilik, yatırım önceliklerini gözden geçirme, kaynak kullanımında etkinlik gibi hususları da vurguladı.

Yüksek faize ilişkin hassasiyetini yineledi.

Bankaları, elini taşın altına uzatmaya çağırdı. "Üretim, üretim, üretim" dedi. İşte bu nedenle görünür gelecekte şu üç husus önem kazanacak:

1- Orta Vadeli Ekonomik Program'a sahip çıkılması ve programı zayıflatmaya dönük iç ve dış ataklara karşı tavır geliştirilmesi.

2- Devletin, "Kadife eldiven içindeki demir yumruğunun" temelleri sağlam ekonomiyi fiyat ve kur spekülasyonlarıyla boğmaya çalışanların tepesine indirilmesi.

3- Yeni sözleşmeler yapılır veya fiyat verilirken "geriye yönelik endeksleme alışkanlığının" hortlamasına müsaade edilmemesi.

Yani, 2019 için öngörülen enflasyonla uyumlu piyasa davranışının hâkim kılınması, olağanüstü şartlardan kaynaklanan 2018 enflasyonunu sonraki yıllara taşıma eğilimlerinin ise kırılması!