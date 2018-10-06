Önceki akşam AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirme toplantısına konuk oldum. Günün ilerleyen saatine rağmen tıklım tıklım dolan salon, ekonominin geleceğine ilişkin merakın üst düzeye çıktığını teyit eden yorumlara sahne oldu. Edindiğim izlenim o ki bu sıralar parti teşkilatları, milletvekilleri ve bankacılar mutlaka sahaya çıkmak zorunda. Bir şeyler vaat etmelerine gerek yok. Sadece milleti dinlemeleri bile yeterli. Türkiye'nin kaderine damga vuran, ortalama diye nitelendirilen vatandaş öylesine feraset sahibi ve bilgili ki değme siyasetçinin, bürokratın hayli ilerisinde.

Neler sormadılar ki... McKinsey ile protokolün arka planı, ajan rahip Brunson davasına ilişkin baskılar, kamu harcamalarının nasıl disiplin altına alınacağı, gübre fiyatlarındaki artış nedeni ile tarımsal üretimde azalma riskine karşı ne tür tedbirler uygulanacağı, KOBİ destekleri, kur ve faizin ne zaman düşeceği, istihdam kaybı yaşanmaması için somut olarak ne yapılacağı...

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