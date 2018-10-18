Yazımın başında kanaatimi açıkça belirteyim. Türkiye İş Bankası, yerli ve milli bir kurumdur. Birçok finans kuruluşunun aksine yağmurlu havada ihtiyaç sahiplerine şemsiye açması ile bilinir.

Evet geçmişte, stratejik tercihlerindeki hatalar nedeni ile açtığı sorunlu krediler veya yaptığı yatırımlar da (Eze Zeytin, Aria) olmadı değil.

Ama Türkiye'ye çekilen son kur operasyonunu durdurma hamlesinde de görüldüğü gibi İş Bankası, dar zamanlarda kuruluş felsefesine uygun davranan bir müessesedir.

Lakin İş Bankası, halka açık kimliği ve büyüklüğü ile uyumlu olmayan, bir siyasal partinin banka yönetiminde bulunması biçiminde tezahür eden garabetin de savunucusu olmamalıdır.

Büyük önder Atatürk'ün vasiyetinden hareketle İş Bankası'nda yüzde 28.09 hisseyi temsil eden CHP'nin, konumunun gözden geçirilmesi siyasi olmaktan çok hukuki bir konudur.

Bankacılık ilke ve teamüllerinin de gereğidir.

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