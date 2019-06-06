İstanbul seçiminin kaderini tayin edecek son düzlüğe girilirken adayların stratejilerine ve muhtemel neticelere dair fikir yürütmek de mümkün hale geliyor.

Hali hazırda iki ana eksen dikkati çekiyor.

"Algı üzerinden" seçmenleri konsolide etmeyi sürdüren CHP adayı ile "olgu üzerinden" seçmenlerin günlük hayatındaki acil sorunlara çare üretmeye odaklanan AK Parti adayı.

Bir yanda CHP'nin geleneksel kimliğini ve toplum hafızasındaki yerini unutturmayı deneyip, farklı kesimleri etkilemeyi önceleyen aday, öbür yanda 17 yıllık AK Parti iktidar döneminin doğal yıpranma payına karşın deneyim ve istikrar güvencesiyle seçmenin gönlünü kazanmaya çalışan aday.

CHP'nin adayı, vaatlerinden ziyade kısa süreli başkanlık macerasından topladığı verileri eğip bükerek kamuoyu yönetimine ağırlık verirken, AK Parti'nin adayı hem spekülatif iddiaları çürütmeye hem de pozitif gündem oluşturmaya çabalıyor.

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Daha önce vurguladığımız gibi seçimi kazanmanın formülü AK Parti'nin içinde gizli.Bu temel sağlamsa, -şu anda yapıldığı gibi- yargı ve ekonomide güven tesis ediliyorsa geriye tek faktör kalıyor:Mega projeler, makro reçeteler kadar hatta onlardan da fazlaHer bir hedef seçmen grubuna dönük yaklaşımlar geliştiren, onları dinleyen, anlayan, dertlerine derman olan siyaset tarzı...Örneğin gençler ve kadınlar demekle yetinmeyen, o grupların iç dünyalarına erişen, sosyal durumlarına göre formüller ortaya koyan bir siyaset üslubu. Üniversite gençliğinin yanına sanayide çalışan gençliği, işsiz veya mesleksiz genç nüfusu da ekleyip, ayrı ayrı ele alan hemen hepsine birer muhatap tayin eden özellikli siyaset stili.Kadınları, hayatın ve üretimin içine katan, aile bütünlüğünün temel direği olarak destekleyen, çalışma ortamının zorlu şartlarında eş ve çocuk yükünü alabilen bir yönetim anlayışı.Mühim husus, genel devlet politikası içinde düşünülen çözümlerin, bıkıp usanmadan, siyasi gönüllülük heyecanı ile uygulanması ve sahada canlı tutulması. AK Parti'nin değmediği problemli saha kalmamasına rağmen beklentilerin tam olarak karşılanamamasının nedeni çok açık. Devlet kodlarındaki katılığın, siyasetin esnekliği ile buluşturulması gereği. Neticede, Ankara'da geliştirilen çarenin, yaraya merhem olması siyaset eliyle sürülmesine bağlı. Bu yönüyle bakıldığında AK Parti'nin İstanbul için sunduğuvaatlerini, yeni siyasetin mutlak gereği gibi görmek ve fazlasıyla ciddiye almak gerek. Zira... Algı kısa süreli, olgu uzun ömürlüdür.