Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ömür boyu nafaka gerçekten eziyet

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, süresiz nafaka konusunda, “Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Kim ödüyorsa süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde çözüm bulunmalı” dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Ankara Hakimevi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül şu mesajları verdi:

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI: FETÖ üyeliği anlamında suç teşkil eden eylemi olan kim varsa, kimsenin bu konuda bağışıklığı yoktur. Herkes, nerede, hangi kurumda olursa olsun, hangi ayağı olursa olsun yargı ve ilgili tüm kurumlar bunu tespit edip mücadeleyi vermektedir. Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz. Gereğini yapar. Hiçbir yargı mercii buna gözünü kapatamaz. FETÖ ile mücadelenin hukuk sınırları içinde olması hepimizin ortak beklentisidir. Herkesi bir torbaya doldurmak mücadeleyi sulandırır. Bu da en çok FETÖ'yü sevindirir.

BERFİN VE KADINA ŞİDDET: Berfin Özek'in yüzüne kezzap atılması herkesi derinden üzdü, genç kızın o hali herkesin içini yaraladı. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, o olayda ya da buna benzer olaylarda en insani, en vicdani tepkinin ortaya konması. Bu, insanların ortak beklentisi.







NAFAKA DÜZENLEMESİ: Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Kim ödüyorsa süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde uzlaşıyla bir çözüm bulunmalı. Bu Meclis'in takdirinde olacak bir konu.

BOŞANMA DAVALARI: Taraflar, resmen ve fiilen kopmak istiyorsa bunu kolaylaştırıcı bir yolu seçmek, üzerinde kafa yormak lazım. Ama tüm bunları yaparken aile kurumunu da zedelemeden, kadın ya da erkeğin onurunu da işin başında tutarak...

LEKELENMEME HAKKI: Haksız, genel, soyut iddialarla vatandaşın yargı eliyle lekelenmesini önleyecek düzenleme yaptık. 2019'da 176 bin 380 ihbar dosyasından 119 bin 636'sında 'soyut ve mesnetsiz iddia' gerekçesiyle soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Yani yaklaşık 120 bin vatandaşımız hakkında hiç soruşturma açılmamış, ifade alınmamış, kayıtlara şüpheli olarak girilmemiştir.

YARGILAMADA HEDEF SÜRE: Geciken adalet, adalet değildir. Bunun için 2019'un başında hedef süre uygulaması getirdik. 2019 yılında soruşturma aşamasında hedef sürelere uyulma oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Bu oran, hukuk mahkemelerinde yüzde 82, ceza mahkemelerinde yüzde 84 ve idari yargı mahkemelerinde yüzde 86.







ANAYASA MAHKEMESİ'NİN WIKIPEDIA KARARI BAĞLAYICI

Wikipedia'nın ne zaman açılacağı sorusu üzerine Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia kararının gerekçesinin henüz yayınlanmadığını belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı elbette hem idare, hem mahkeme tüm ilgilileri bağlayan bir süreçtir. Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler, saldırılar gözden geçirildiyse gerekçede göreceğiz. Bu konuda Türkiye'yi terörle, şiddetle özdeşleştirmeyi asla kabul edemeyiz" dedi.



ARABULUCULUKTA BAŞARI

2019'da, iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapıldı. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlandı. Bu sayede 400 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosya çözüldü.