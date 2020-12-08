TBMM Genel Kurulu'nda dün 2021 Yılı Bütçesi üzerinde görüşmeler yapıldı. Bütçeler, "demokrasinin özüdür." Hem millet adına icraat yapabilme iradesinin belgesi hem de kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliğin özetidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü bütçesi her yönüyle ilginç bir durumu yansıtıyordu...

Ki bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, ekleri ile birlikte 62 sayfayı bulan 85 dakikalık sunuşunda da görmek mümkündü.

Bir yanda "Büyük Türkiye" fotoğrafı vardı, diğer yanda da konjonktürel nedenlerle "o fotoğraf karesinin içine sıkışmış veriler!"

Oktay, 2021 Bütçesi için dedi ki...

Ekonomik belirsizliklere salgının oluşturduğu şoklar eklenmişken, "Biz Bize Yeteriz" diyerek 83 milyon tek yürek kenetlenmiş âlicenap milletimizin bütçesidir.

Terörü kaynağında kurutmuş, her bir köşesinde huzuru ve güveni tesis etmiş Türkiye'nin bütçesidir.

Yerli-milli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayii ürünleri ile Karabağ'ın 44 günde özgürlüğe kavuşmasına en güçlü katkıyı veren,

45 günde sıfırdan hastaneler inşa eden,

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni 30 günde tamamlayan Türkiye'nin bütçesidir.

e-Devlet Dijital Türkiye çalışmalarıyla kamu hizmetlerinde çağ atlayan,

TÜRKSAT uydu projeleriyle çıtayı uzaya taşıyan Türkiye'nin bütçesidir.

Salgın şartlarında kamu, özel sektör ve üniversite elbirliğiyle 15 günde solunum cihazı üretebilen,

Tüm dünyaya yardım eli uzatabilen Türkiye'nin bütçesidir...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da altını çizdiği gibi...2020 yılı Kasım ayı itibariyle Kovid- 19 salgını kapsamında vatandaşını desteklemek amacıylaseferber edebilmiş bir ülkedir.Bugünkü Türkiye,şeytan üçgeninden çıkmak,cari açığı ebediyen gündemdendüşürmek, büyümeyi tartışmasız biçimdesürekli kılmak zorundadır.Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan büyüklüğü ve gücü, içerideki kısır tartışmalara heba edilmemeli ve aynı zamanda vatandaşın günlük hayatını olumsuz etkileyen faktörler tekrar tekrar meseleye dönüşmemelidir.Muhalefetin ürettiği algıya karşı, bazı başlıklarda düzenli ve şeffaf bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu dün bir kez daha anlaşıldı.Kritik savunma sanayii projelerinin önemi ve gerekliliği, hedefleri, yapılabilirliği, teslim tarihleri veya kamu-özel işbirliği örneklerinin ekonomik değeri, karşılaştırmalı maliyeti, yatırımın erken hizmete girmesinin sağladığı avantajlar bıkıp usanmadan izah edilmelidir.Eksiyi de artıyı da nota dökecek olan milletin ta kendisidir!