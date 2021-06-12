Türkiye, yatırımcı olmanın bir hayli meşakkate katlanmayı gerektirdiği bir ülke. İş yapma kolaylığı veya güçlüğünden söz ediyor değilim. Dünyada onun kriterleri zaten belli. Bizim memlekette bunun ötesinde güçlükler söz konusu. Özellikle de acımasız siyasi rekabetin ürettiği "olumsuz algılar!" Bakın, bu noktada en fazla haksızlığa uğrayan isimlerin başında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu geliyor. Cemal Bey ülke sevdalısı, yenilikçilik meraklısı, istihdam delisi, mütevazı ama büyük bir müteşebbis. Öyle çete mete yakıştırmasının isminin kıyısından köşesinden dahi geçemeyeceği bir insan.

Dün, Konya Karapınar'da idik. Bozkırın ortasındaki "vahaya" şahitlik ettik. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük "Güneş Enerjisi Santrali" (GES) Karapınar'da kuruluyor. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki tesisin 271 megavat kapasiteli 1. fazı tamamlandı. 700 bin adet güneş paneli elektrik üretmeye başladı. 1 milyar dolara mal olacak olan 1.000 megavat kurulu gücündeki GES, 2022 yılı sonunda tüm etaplarıyla tamamlandığında dünyada ilk 5'e girecek.



Santral demişken...

Alanında ilk ve tek olan Ankara'daki güneş paneli fabrikasını da unutmamak lazım. Ar-Ge merkeziyle birlikte 400 milyon dolara mal olan fabrika, dünyanın en verimli güneş panellerini üretiyor. Daha birkaç gün önce İstanbul'daki "solar fuarında" 2 bin 700 megavatlık potansiyel talep geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Cemal Bey'in ifadesiyle pandemi şartlarına rağmen 1.4 milyar dolar yatırım hayata geçmiş olacak. Santral ve fabrikada, 300'ü Karapınar'da, 600'ü Ankara'da olmak üzere 900 kişi çalıştığını, güneş enerjisi yatırımıyla yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve 400 milyon dolar döviz çıkışının önleneceğini de ayrıca belirtelim.

Karapınar GES Scada Merkezi Temel Atma Töreni'ne üç bakan katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilginç bir detayı anımsattı. "Atatürk, 1933'te Altın Arama İşletmesi kurmuş. Atatürk'ün partisiyiz diyenler, daha sonra 1 gram altın çıkarmamış. O vizyona da biz sahip çıkıyoruz" dedi.

Karapınar'ın evladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bozkır güneşinden kavruk Anadolu çocuklarını bulup iş başına getirmesinden övgüyle bahsetti. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın emeklerini şükranla yad etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Yeni ve büyük yatırımlar Türkiye'nin enerjisini yükseltiyor. Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerjide kararlıyız. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek kadar, yerli teknoloji kullanmak da önemli. Hem kaynak hem teknoloji hem de piyasa açısından Türkiye merkez ülke olacak" mesajını verdi.

Ve son söz...

Sn Kılıçdaroğlu... Ülke için elini değil gövdesini taşın altına uzatan insanları lütfen yakından tanıyın. Niçin? Tabii ki herkesi aynı sepete atmanın mahcubiyetini er ya da geç yaşamamak için...