Güler: Kimse bizim aklımızla alay etmesin

ABD’nin PKK’ya desteğine tepki gösteren Bakan Yaşar Güler: Kimse bizim zekâmızla alay etmesin. Teröristlerle yaptıkları hiçbir faaliyet kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin katılımıyla 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeleden savunma sanayiine kadar değerlendirmelerde bulunan Bakan Güler'in verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:



YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Müttefiklerimizin Suriye'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu her ortamda vurguluyoruz. Kimse bizim zekâmızla alay etmesin. YPG'li teröristlerle yaptıkları hiçbir faaliyet kabul edilemez. Daha önce teröristlere helikopter kullanma eğitimi veriyorlar dedim. Yine geçtiğimiz hafta içinde tatbikat yaptılar teröristlerle. Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bu durumun kabul edilebilir tarafı yoktur.



İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları yakından takip ediyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilerek çoğunluğu bebek, çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce masum sivilin katledilmesi, vahşet boyutuna ulaşan bir savaş suçu ve daha da acısı bir insanlık suçudur.





Toplantıya SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da katıldı.





İSVEÇ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI

İsveç'in yasal değişiklikleri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan uygulamaya dönük adımlar ve taahhütlerin yerine getirilmesi. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Beklentimiz, F-16 konusunda da bizim yaptığımız gibi karşı tarafın sözünü tutması ve somut adımlar atmasıdır.



ASKERLİK SİSTEMİ...

Askerlik sistemimiz Türkiye'nin garantisidir. Biz hiçbir zaman tamamen profesyonel orduyu istemiyoruz ve düşünmüyoruz. Hedefimiz, yüzde 50 yükümlü, yüzde 50 de profesyonel asker.



KAAN 27 ARALIK'TA İLK KEZ UÇACAK

TSK için en iyi alternatif Eurofighter. 40 adet üst versiyon alma planımız var. Asıl hedefimiz ise HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN'dır. KAAN'ın ilk uçuşunu 27 Aralık'ta gerçekleştirmesini öngörüyoruz.



2 BİN 84 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

1 Ocak'tan bugüne Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirildi. Son 4 ayda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkili operasyonlarla 1110 hedef imha edildi. Uzun yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını harcayan terörle tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelede kararlıyız.