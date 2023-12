Cenevre... Birleşmiş Milletler'in New York'tan sonraki ikinci başkenti... BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ev sahipliğinde 6 devletin -Kolombiya, Fransa, Japonya, Ürdün, Nijer, Uganda- ortaklaşa düzenlediği Küresel Mülteci Forumu'ndayız.

Konu başlıkları fiyakalı...

Göç akımlarının yönetiminde çok paydaşlı işbirliğini teşvik etmek.

Mültecilere ev sahipliği yapma konusunda şehirlerin rolünü ön plana çıkarmak.

İnsan hakları merkezli bir yaklaşımla hem insan hareketliliğine hem de çok taraflılığın yenilenmesine odaklanmak...

Dört yılda bir düzenlenen bu forum, dünyada mültecilere yönelik gerçekleştirilen en büyük uluslararası toplantı niteliğinde.

Şöyle dışarıdan bakınca...

"Sığınmacıların ev sahibi ülkeler üzerindeki baskılarını hafifletmek, mültecilerin kendi kendine yeterliliğini artırmak, göç veren ülkelerdeki koşulları iyileştirmek" gibi göze hitap eden amaçları da var.

Ve katılımcıları hayli geniş tabanlı...

Dünyanın dört bir yanından belediye başkanları, göç aktivistleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çocuk Hakları İnisiyatifi Eş Başkanı, Küresel Göç ve Kalkınma Forumu Belediye Başkanları Mekanizması, Göç, Gençlik ve Çocuk Platformu, Mültecilerin Korunması Genel Koordinatörü, Belediye Başkanları Göç Konseyi, Welcoming America Vakfı Yönetici Müdürü vs. vs.

Forumun, devletler ve diğer paydaşların mültecilere ilişkin somut taahhütlerini duyurma, kaydettikleri ilerlemeyi gösterme, iyi uygulama örneklerini paylaşma ve gelecekteki zorluklarla başa çıkma fırsatı sağladığı savunuluyor.

***

Buraya kadarı gayet güzel.Gerekli ama yeterli değil. Sn. Cumhurbaşkanımızın küresel adaletsizliği sorgularken Farsça'dan alıntıladığı güzel bir söz var:(Oturdular, Konuştular, Dağıldılar!)Bundan fazlası var mı?Küresel Mülteci Forumu kapsamında,etkinliği de gerçekleşti. Ana konuşmacısı ise Dünya Belediyeler Birliği Dönem Başkanı'dı...Bu platformda, küresel vicdanın sesi olan yine bir Türk'tü. Başkan Altay, Gazze halkının acılarını dile getiren nadir isimlerden biriydi....İsrail lobisi, hangi nitelikte olursa olsun, uluslararası zeminlerde Gazze'nin konuşulmaması için elindeki her türlü aracı kullanıyor.Türkiye ile benzer düşünen ülke temsilcileri bile İsrail-ABD-AB baskısından çekiniyor!Öte yandan Başkan Uğur İbrahim Altay, BM 2022 Raporu'na göre,en net şekilde dile getirdi....Yerel yönetimlerin halka en yakın kuruluşlar olduğundan hareketle şu tespiti paylaştı:...İnsanlık tarihinin kritik bir kavşağında olduğumuzu ifade etti. Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası barış, güvenlik, bilim, teknoloji, yenilikçilik, dijital işbirliği ve gençlerin umutları adına, etkin işleyenönerdi....Türkiye'nin Cenevre'deki Daimi Temsilcisi, BM zeminine son derece hakim ve faal bir diplomat. Yani, tam isabet...