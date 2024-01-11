Belirsizlik Çağı. Kırılgan ve işlevsiz küresel düzen. Hibrit ve asimetrik tehditler. Yıpratma savaşları. Dijital çağın atom bombası yapay zekâ. Sanal ve güçlendirilmiş gerçeklik. Derin sahte. Siber vatan. Stratejik güvenlik ve özgürlük...

Dün, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kale Yerleşkesi'nde idik. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ufuk turunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istihbarat, güvenlik, diplomasi merkezli geniş kapsamlı analizini de dinleme fırsatı bulduk.

"Vatan, Gelenek, Gelecek" temalı MİT Müzesi ile MİT Akademisi'nin açılış haberini aldık. İlgi uyandıracağını düşündüğüm MİT Müzesi'nden küçük bir seçki 19 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak. MİT Akademisi'nin ilk raporu ise "Batılı Ülkelerde Aşırı Sağ Hareketler" üzerine odaklı. Yurtdışında yaşayan Türklerin bizzat hedef alındığı bugünlerde dosya seçiminin tam isabet olduğunun altını çizmek gerek.

6 Ocak 2020'de Hakan Fidan'ın Başkan olduğu dönemde hizmete giren MİT Kale Yerleşkesi, gerçekten çok etkileyici. Fidan, istihbaratın kalbinin attığı bu binanın, "ikonik bir eser" olmasını istemişti. Görünen o ki bunu başarmış. Kale, fiziki ve teknik kapasitesi ile mükemmellik abidesi. Ayrıca... Kampüsün girişinden itibaren her noktada insan kalitesi ve üst düzey kurumsallık hâkim.

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