Video Haber Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT

Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT

11.01.2024 | 16:48

Okan Müderrisoğlu'nun 11.01.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Göktaş: Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı | Video 02:10
Bakan Göktaş: "Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı" | Video 11.01.2024 | 16:43
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT 04:34
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT 11.01.2024 | 16:48
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’da | Video 03:59
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da | Video 11.01.2024 | 15:13
CHP’li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan’dan alay eder gibi açıklama | Video 00:39
CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama | Video 11.01.2024 | 11:19
Bakan Yerlikaya: 10 şahıs ’Kafes-30’ Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı | Video 00:51
Bakan Yerlikaya: "10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı" | Video 11.01.2024 | 08:40
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Üçüncüoğlu: Gerçek mutluluğu yapılan projelerle taçlandıracağız” 03:09
AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Üçüncüoğlu: "Gerçek mutluluğu yapılan projelerle taçlandıracağız” 11.01.2024 | 06:13
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik! Yeter ulan! diye bağırdı | Video 00:55
CHP Parti Meclisi toplantısında gerginlik! "Yeter ulan!" diye bağırdı | Video 11.01.2024 | 06:13
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi | Video 08:41
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi | Video 11.01.2024 | 00:18
CHP PM toplantısı gerginlik | Video 00:16
CHP PM toplantısı gerginlik | Video 10.01.2024 | 23:55
MİT Başkanı Kalın Siber vatanı korumak, fiziki vatanı korumak kadar önemlidir | Video 14:20
MİT Başkanı Kalın "Siber vatanı korumak, fiziki vatanı korumak kadar önemlidir" | Video 10.01.2024 | 16:07
Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele vurgusu | Video 25:53
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu | Video 10.01.2024 | 16:05
’KAAN’ Gök Vatan’a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 03:55
'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 10.01.2024 | 14:33
CHP’li vekilin canlı yayındaki ’Öğretmen’ açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 00:43
CHP'li vekilin canlı yayındaki 'Öğretmen' açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 10.01.2024 | 11:39
12 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-3 operasyonu: 38 gözaltı | Video 00:39
12 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-3 operasyonu: 38 gözaltı | Video 10.01.2024 | 08:16
Togg’un yeni modeli T10F, Las Vegas’ta görücüye çıktı | Video 03:16
Togg'un yeni modeli T10F, Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 10.01.2024 | 06:01
Ekvador’da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video 00:26
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı | Video 10.01.2024 | 00:26
Togg’un yeni modeli T10F resmen tanıtıldı | Video 01:06
Togg'un yeni modeli T10F resmen tanıtıldı | Video 09.01.2024 | 22:38
New York’ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı | Video 06:28
New York'ta bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı | Video 09.01.2024 | 20:31
Bakan Özhaseki duyurdu Malatya ayağa kalkacak | Video 01:34
Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video 09.01.2024 | 16:36
Murat Kurum: İstanbul’umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız | Video 10:00
Murat Kurum: "İstanbul’umuzun trafik yükünü azaltacak yeni lojistik merkezler kuracağız" | Video 09.01.2024 | 15:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA