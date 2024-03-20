O paraların kaynağı sorulacak

Bakan Tunç: Görüntülerdeki bu paranın kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi. Siyasi Partiler Kanunu’na göre bağışın şekli ve miktarı belli. İfadelerde adı geçen CHP’li vekil ifade vermeye gitmeli. Eğer ifade vermezse o zaman açıklayamadığı karanlık bir nokta var demektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazete ve TV'lerin Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi ve gündemin sıcak başlıklarında şu mesajları verdi: Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca soruşturma başlatıldı. Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başladı. Bu paraların kaynağı nedir? Bunların partiye bağış olduğu söylendi.







Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli de miktarı da bellidir. Düzenlenen kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına yatan paralar mıdır bunlar? Acaba bir başka kaynaktan mı geldi? Savcılık paraların kaynağını soracaktır. Neden? Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Böyle miktarda paranın sadece adi bir belgeyle alışverişi söz konusu. Lehte aleyhte çok beyan var. Binanın bedeli genel merkez tarafından mı ödendi yoksa bu sayılan paradan mı ödendi? Tüm bunlar muallakta. Tabii belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesi neticesinde ortaya çıkacak. Eğer bir suç unsuru, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar tespit edilecektir. CHP'li vekilin (Turan Taşkın Özer) tanık olarak ifadesi alınacak. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman açıklayamadığı karanlık bir nokta var demektir.







EYLEM TOK VE OĞLU İÇİN İADE TALEBİMİZİ YAPTIK

Mısır üzerinden ABD'ye geçmişlerdi. ABD'den adli yardımlaşma kapsamında 7 Mart'ta iade talebinde bulunduk, dosyamızı ilettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci devam etsin. Biz diyoruz ki, "Geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Yargılamasını yapacağız". Yargılama için ifade alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. İfadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz. Amerikan makamları da "Benim vatandaşımsın. Yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin. Seni, benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir.







KADIN 'BENİM HAYATIM TEHLİKEDE' DİYORSA MAHKEME KARARI OLMADAN TEDBİR ALINMALI

Kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili 6284 sayılı yasamızda birtakım tedbirler var. Ceza mevzuatımızda da cezaların artırılmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Örneğin, kasten öldürme suçu bir erkeğe karşı işlenmişse müebbet hapis, kadına karşı işlenmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis. Kadına karşı işlenen suçların cezalarını artırdık. Israrlı takibi de yeni bir suç tipi olarak ihdas ettik. Suçu önleme bakımından "Benim hayatım tehlikede" diyen bir kadın hakkında mahkeme kararına gerek olmadan o tedbir mutlaka ve gecikmeksizin alınmalı.







EROS'UN KATLEDİLMESİ HEPİMİZİ YARALADI

Kedi Eros'un canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi canilik. Yaklaşık 1 ay tutuklu kaldı, tahliye oldu. Serbest kaldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da beni aradığını söyledim. Yeniden yargılama sonucu iyi hal indirimiyle ceza 2 yıl 6 aya düştü. Bu da tepki oluşturdu. Cumhuriyet Savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır. Daha önce bu tür fiillere para cezası vardı. Hayvanlarımızın korunmasında hassasiyet oluşmuştur. Cezasızlık algısı, denetimli serbestlik konularında bir çalışmamız da var.



KAYITDIŞI 15 MİLYON LİRA

Resmi alım bedeli 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildi. Kalan rakamın haricen ödenmesi konusunda CHP'nin isteği üzerine mutabık kalındı. Resmi hesaptaki 24 milyon 360 bin TL'nin 360 bini tapu harcı olarak gönderildi. İşlemler sırasında CHP yetkilisi veya yöneticisi olduğunu öğrendiğimiz bir kişi tarafından satışın bize yönlendirilmiş olması sebebiyle bizden 2 milyon lira istedi. Bu kişiyi tanımıyorum ancak Canan Kaftancıoğlu bu kişiyi tanıyabilir. Bu durumu o dönemki CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na ilettim ve o da bu konuya müdahale ederek gerekli önlemi aldı. Bizden de herhangi bir tahsilat yapılmasının önüne geçmiş oldu.