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OKAN MÜDERRİSOĞLU
22 Ekim 2024, Salı OKAN MÜDERRİSOĞLU

FETÖ… Ve bundan sonrası!
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Şimdi konuşmak kolay tabii. FETÖ elebaşının cehenneme yürüdüğü haberi ile birlikte söylenmeyen söz, yapılmayan yorum kalmadı. Elbette bu, büyük bir ihtiyaçtı da… Lâkin bugün edilen lâfların ağırlığını, dünle birlikte tartmak lâzım. Hele 17-25 Aralık ihaneti açık gerçekliğe dönüşmüşken takınılan tavırları hiç unutmamak gerek. Buna bir de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne yansıtılan "legal görünümlü illegal yapı" tanımlamasını da eklediğinizde… O tarihten itibaren safların nasıl şekillendiğini tekrar tekrar hatırlatmak durumundayız.
Daha da önemlisi… 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi karşısında, "kontrollü darbe" diyenleri, hiç utanmadan "tiyatro" yakıştırması yapanları, hafıza kayıtlarımızdan asla çıkaramayız. FETÖ üretimi kurgulara abanarak siyaset yapan zihniyetin bugünkü versiyonlarına ise aldanamayız. Halihazırda Türkiye'de iç cepheyi tahkim etmek için verilen mücadeleyi, konjonktürel fırsata çevirip FETÖ ve PKK'ya 2028 yılı için umut vadedenleri de bir kenara not etmeliyiz.

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Örgüt elebaşının ölmesi, maalesef örgütün ölmesi anlamına gelmiyor. Keşke öyle olsa… Bu tür yapılar, "kullanışlı enstrüman" oldukları müddetçe, himaye edildikleri ülkelerde yaşar ve yaşatılırlar. FETÖ organizasyonunun, ABD ve Almanya ekseninde iki ayrı çizgide var oluş çabasına girişmesi bizce sürpriz olmayacaktır. FETÖ, bir CIA Projesi'dir. Türkiye'yi taciz etmek, kimi Balkan, Orta Asya ve Afrika ülkesini ise ABD yörüngesinde tutmak için halâ bir aparattır. Para kaynakları tam olarak kurutulmadığı gibi sempatizanları da mevcuttur. Bir yabancı istihbarat teşkilatı ile masonik localar benzeri mahrem karakterde örgütlenen FETÖ'nün, bundan sonra kendi içinde güç paylaşımı kavgası vermesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak örgütü koruyan üst akıl, parçalanması yerine ya görev dağılımına gidecek ya da dönüşümlü roller vererek çekirdek yapının muhafazası için her türlü aracı kullanmaktan geri durmayacaktır.

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FETÖ ve benzeri yapılar çözüldükten sonra da tehlikeli olmaya devam edebilmektedir. Neden? Çünkü bir "örgüt ekolü" oluşturabilmekte ve yeni elemanlar devşirmeyi kesintisiz sürdürebilmektedir. Bundan da vahimi FETÖ metotlarının, devletin farklı mekanizmalarında bir şekilde varlığını hissettirmesi, illegal yollara sapmaya meyilli bürokratlara ilham kaynağı olabilmesidir. Ki bunun türevlerinden biri, kamuoyunun yakından bildiği bir organize suç örgütü yöneticisine dönük operasyon kapsamında Ankara emniyeti bünyesinde tezahür edebildi.
Bugünden itibaren…
FETÖ Diasporası olarak adlandırılan örgütün yurtdışı ayağının kırılması, sosyal medya manipülasyonları yapan sesinin kısılması öncelikli meseleler arasındadır.
Örgütün kripto unsurlarının deşifresi ne kadar mühim ise kural dışı yöntemlerine başvurmaya eğilimli kamu görevlilerinin tasfiyesi de o kadar mühimdir.
Ve nihayet…
FETÖ bulaşığı kim var ise… Günlük yaşamın içinde de olsalar, belli bir mesafe korunmalı, devlette düzenli kontrol ve ayıklama kararlığı canlı tutulmalıdır.
Örgütün ve kuklacılarının son ümidi 2028 seçimleridir. Uyanık olmak her zamankinden daha da hayatidir.

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