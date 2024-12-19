Kim ne derse desin Suriye'de, Türkiye için öncelikli ve önemli "iki konu" var. 1- YPG/PYD terör yapılanmasının tasfiyesi. 2- Yeni yönetime bir şans tanınması. Yani, balayı günleri geçtikten sonra ortaya çıkabilecek yönetsel sorunların en az maliyetle aşılması. Devlet hizmetlerinin sürdürülebilmesi, hissedilir belediyecilik faaliyetlerinin başlaması. Böylece "kapsayıcı geçiş hükümeti" oluşuncaya ve "kurucu meclis" işbaşı yapıncaya kadar mevcut yönetimin meşruiyetinin ayakta tutulması.

Şu ana kadar uluslararası toplum, "birleşik Suriye" ortak paydasında buluşmuş, HTŞ'nin ismine ve geçmişine endeksli yaklaşımı geride bırakmış görünmekte. Ancak, Suriye'deki karmaşık aktörler ve çatışan çıkarlar yüzünden muhtelif fay hatlarının kırılması her zaman ihtimal dahilinde. Bilhassa, Rusya ve İran'ın yıllardır angaje oldukları Esad rejiminin çöküşüne tanık olup askeri ve paramiliter unsurları ile (!) sahadan çekilmesi, yarın Suriye ile ilgilenmeyecekleri anlamına gelmiyor. Bu nedenle Suriye'de hükümet ve meclis düzeninin hızla tesisi, kurumsallaşması ve ülkenin uluslararası müdahaleye olabildiğince kapalı hale gelmesi son derece mühim.

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Şu anda bizim (!) muhalefetin tetiklediğitartışmasına takılıp kalmanın bir manası yok. Genel tabloyadiye bakmak yeterli. Kaldı ki ABD Dışişleri Bakanı AB Komisyonu Başkanı, Katar Emiri ve Lübnan Başbakanının Ankara ziyaretlerinin yanı sıra Rusya, Avusturya Fransa devlet ve hükümet başkanları ile gelişen telefon diplomasisi Suriye merkezli gelişmelerde Cumhurbaşkanı'ınbir kez daha teyit ve tescil etti. Uluslararası medya ile analistlerin övgü dolu yorum ve anlatımlarına karşın Türkiye, ilgili kurumları ve resmi temsilcileriyleolarak adlandırabileceğimiz bir tavır sergiliyor. Toprak bütünlüğü korunmuş üniter Suriye, farklı etnik ve dini grupları kapsayan yeni yönetim, her türden terör örgütüyle mücadele, kimyasal silahlardan arındırma, sığınmacıların güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüşlerinin sağlanması... Bütün bu başlıklar Türkiye'nin öteden beri savunduğu, bugün de aynı tutarlılık ve ahlaki üstünlükle dünyaya anlattığı, küresel kabul gören başlangıç noktaları...

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