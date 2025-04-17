Tarih, 1 Ekim 2024. TBMM Genel Kurulu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüde. Meclisin yeni yasama yılını açılış konuşmasını yapıyor. Hitabının o bölümünde oldukça sarsıcı bir uyarıda bulunuyor. Lâkin o tespiti, müzmin muhalif çevrelerde sarsıcı bir uyarı yapıyor! Jeostratejik gerçeklerden kopuk yorumlar birbirini izliyor.

Peki, 6,5 ay önce Cumhurbaşkanı ne diyor?

"...Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır! Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor... İsrail'in saldırganlığı, Türkiye'yi de içine almaktadır... Bedeli ne olursa olsun Türkiye, İsrail'in karşısında durmaya devam edecek, bir insanlık cephesinin kurulması için elinden geleni yapacaktır!"

Bu hatırlatmamızın reel politik gerekçesine gelince...

İsrail'in, eli kanlı Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'daki son görüşmesinde, ABD Başkanı Trump'tan devreye girmesi rica etmiş ve "Türkiye ile çatışma istemiyoruz!" demişti. Trump ise soykırımcı Netanyahu'ya, "Makûl olmasını" tembihlemiş ve Türkiye ile sorun yaşarsa, önce kendisi ile temas kurmasını söylemişti!

O sırada ne olmuştu?

Suriye yönetimi ile askeri işbirliği zemininde mutabakata varan Türkiye, gerek DEAŞ'la mücadele gerekse Suriye güvenlik ve istihbarat elemanlarının eğitimi için üs bölgeleri araştırmaya başlamış, İsrail savaş uçakları ise seçilmesi muhtemel bu alanları bombalamıştı! Golan Tepelerini işgal eden, bugünkü belirsizlik ortamını kullanarak fiili sınırlarını Şam'ın 20 km. yakınlarına kadar yayan İsrail, Azerbaycan'ın inisiyatif alması üzerine Türkiye ile masaya oturmayı seçmişti. Bakü'deki müzakerelerde, "çatışmasızlık ve ayrıştırma usulleri" görüşülmüştü.

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