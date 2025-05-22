Önce, şu vizyonun altını çizeyim...

2025-2029 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği,

2026-2028 dönemi için BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) adaylığı,

2037-2038 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği...

Küresel sistemin temelden çatırdadığı bir ortamda Türkiye, "daha adil bir dünya" mücadelesini sürdürürken, uluslararası kuruluşlarda da ağırlığını artırmaya, yapısal sorgulamasını sürdürmeye devam ediyor...

Dün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayri resmî Zirvesi kapsamında Budapeşte'de idik. Osmanlı izlerini taşıyan bu başkent, siyasi açıdan bir hayli ilginç. Başbakan Orban'a karşı kurulan ittifak, bizdeki (dağılan) 6'lı Masa benzeri karakteri ile varlığını korumaya çalışıyor. Macarlar bir yandan TDT ile ilişkilerini sıcak tutarken, diğer yandan AB içinde aykırı çizgisi ile dikkati çekiyor. Sistemin her noktasında Yahudi nüfusun nüfuzu hissediliyor. Orban, AB'ye rağmen Rusya ve Ukrayna liderlerini ayrı ayrı ziyaret ederek, özgün diplomasi takip ettiği için şimşekleri üstüne çekmekle kalmıyor, Brüksel tekelini sarsan Avrupa aşırı sağı ile yeni bir blok oluşturmaktan da geri durmuyor.

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