1800 metre rakım. 300 metreye varan uçurumlar. Her yer kayalık. Çukurların içi meşelik. Girintisi çıkıntısı çok. 10 metre çıkıp 10 metre inmek zorunda kalabiliyorsunuz. Arazideki askerler normalde saatte 4 kilometre yol katederken, bu sahada 4-5 kilometreyi bir gecede ancak geçebiliyor!

Hafızalarımıza şehit haberleriyle kazınan, terörden muzdarip bir coğrafyadan bahsediyorum.

"... bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmeleri can ve mal güvenlikleri açısından yasaklanmıştır!" şeklindeki açıklamaları dün gibi hatırlıyorum.

Tahmin ettiğiniz gibi Şırnak'ın 20 km. batısında yer alan Gabar'dan söz ediyorum.

19 Mayıs 2025... Türkiye'nin en büyük petrol keşfinin yaşandığı dağın zirvesindeyiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini yaktığı o muazzam günün yıldönümünde, 50 metrelik bayrağın altında, gençlerle birlikte "Enerjide Bağımsızlık Yürüyüşü"ne eşlik ettik.

Yakın zamana kadar gözyaşlarımızın "gabar"dığı bu vatan topraklarında şimdi göğsümüz "gabar"arak dolaşmak bambaşka bir duygu.

32 yıl önce ilk kez gördüğüm Şırnak, PKK'lı teröristlerce basılmış, kurşun izi olmayan ev kalmamıştı. Farklı tarihlerde yine Şırnak'a geldim. Hele bir seçim gezisi vardı ki unutmam mümkün değil. Terör örgütünün emriyle esnaf korkudan kepenklerini kapatmış, vatandaş perdelerin arkasına saklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Nerdeeen nereye?" denir ya aynı öyle bir durum.

Elbette "Terörsüz Türkiye" iradesinin bu değişimde katkısı büyük. Lakin terörle mücadelede katedilen olağanüstü mesafenin de bu huzur ortamındaki rolü inkar edilemez. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın davetiyle iştirak ettiğimiz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekillerinin de bulunduğu Gabar programı her bakımdan tarihi değerdeydi.

Öncelikle Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ortaya koyan eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı anmadan geçmek olmaz. Kuşkusuz o politikanın oluşum aşamasında mutfak çalışması yapan, bugün uygulayıcı olarak çıtayı daha yükseğe koyan Bakan Bayraktar da ayrı bir teşekkürü hak ediyor.

Gabar'da daha bir yıl önce 37 kuyudan senelik 42 bin varil ham petrol çıkarılırken, bugün itibarıyla üretimin 82 bin varile çıktığını anlatmak sanırım epeyce fikir verir. Günümüz Türkiye'si petrol ve gazı sadece ülke sınırlarında değil Pakistan'dan Libya'ya, Somali'den Macaristan'a kadar en geniş alanda arayıp bulmaya çabalıyor.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın milli ekonomiye katkısı ne ise görünür gelecekte Diyarbakır'da çıkarılması planlanan kaya petrolünün ekonomiye katkısı da en az o kadar olacak.

Özetle...

Siyasi istikrar, toplumsal huzur ve güven, ekonomik öngörülebilirlikle bir araya geldi mi, Türkiye'nin başaramayacağı iş, aşamayacağı engel yok!