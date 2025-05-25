Gurur projeleri Türkiye’yi uçuracak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034’e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350’den fazla GÖKBEY, ATAK, ATAK- 2 üretimini gerçekleştireceklerini açıkladı. Demiroğlu, millileşme projeleri ile yılda 1 milyar doların Türkiye’de kalacağını kaydetti

Türkiye savunma sanayi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonerliğinde çağ atlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 üretimini gerçekleştireceklerini açıkladı. HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatının 2027 yılı başında olacağını kaydeden Demiroğlu, millileşme projeleri ile yılda 1 milyar doların Türkiye'de kalacağını kaydetti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Üretim tezgahlarını gezdirerek, şirketin gelecek 10 yıllık projeksiyonunu anlatan Demiroğlu, TUSAŞ üretim hatlarındaki projelere ilişkin detaylı bilgi verdi. Demiroğlu şu mesajları verdi:

1 MİLYAR DOLAR ÜLKEDE

● Dünya çapında savunma alanında "Defense News Top 100" sıralamasında en büyük 50. savunma sanayii şirketi olarak TUSAŞ yer almakta.

● Yerlileştirme faaliyetlerinden 125'i hayata geçirilirken, 330'u aşkın yerlileştirme projesi ise devam etmekte. Bu millîleştirme projeleri ile yılda 1 Milyar Dolar ülkemizde kalacak.

● HÜRKUŞ: İlk milli eğitim uçağı. 55 sipariş aldık. 10 adet uçağın üretimi tamamlandı. 2025'te Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Kalan 45 uçağın teslimatı 2027'de tamamlanacak.

HÜRJET NATO EĞİTİM UÇAĞI

● HÜRJET: İlk milli jet uçağı. 16 sipariş aldık. 2027 başında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimat yapılacak. İspanya HÜRJET'i eğitim uçağı olarak seçti. İspanya'nın bize NATO kapısını açmasını ümit ediyoruz. 'HÜRJET'i NATO'nun eğitim uçağı yapalım' diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene içinde de hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100'ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz.

● KAAN: Milli muharip uçak. Türkiye'yi beşinci nesil savaş uçağına sahip dünyadaki dört ülkeden biri konumuna getirdi. İki uçağın üretimi devam ediyor. 2025 ve 2026 yıllarında ikinci ve üçüncü geliştirme test uçaklarının ilk uçuşları planlanmakta. KAAN'la gelecekte 6. nesile de ulaşmak hedefleniyor. 2025 sonu, 2026'nın başında ikinci prototipimiz, ondan birkaç ay sonra da üçüncü prototipimiz inşallah havalara çıkmış olacak. Dolayısıyla 2025'in içinde en az iki KAAN'ı, planımızda üç KAAN'ı beraber uçurma var. Daha sonra bu testlerin sonunda bir üç tane daha yapacağız ve 2028'in sonu, 2029'un başı itibarıyla da söz verdiğimiz üzere KAAN'ımızı bloklar halinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz. KAAN'a dünyadan büyük ilgi var.

● T129 ATAK: Hafif Sınıf Taarruz Helikopteri. 2024 yılında toplamda 86 adet teslimatı tamamlandı. 92 ATAK helikopterinin kullanıcılarda hizmet veriyor.

● T625 GÖKBEY: İlk millî genel maksat helikopteri. Taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek şekilde tasarlandı. Erdoğan'ın katılımlarıyla üç helikopterin teslimatı yapıldı.

● ANKA: Keşif, gözetleme ve istihbarat toplama amacıyla üretildi. Envantere girdi ve 83 ANKA hizmet veriyor.

● AKSUNGUR: Yüksek irtifada uzun süre görev yapabilen İHA, hem keşif ve gözetleme hem de silahlı operasyonlar için uygun. 52 saat boyunca havada kalabilme özelliğine sahip. Yaklaşık 3 bin kilometre gidip gelebiliyor. Terörle mücadele operasyonlarında önemli rol alıyor. Deprem bölgesinde monteli baz istasyonu sayesinde iletişim desteği sağlıyor. Sayımız 17 ama artacak.

● ANKA III: Taarruzi insansız hava aracı. Radar görünmez. Kapalı ve iç haznede silah ve mühimmat yuvasından atış yaptık. Bu, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Şu anda iki prototiple devam eden çalışmalarımız inşallah önümüzdeki sene seri üretim safhasına geçecek. Hem Hava Kuvvetlerimiz hem diğer kuvvetlerimiz bu uçağı bekliyorlar. 2026'nın sonu ya da 2027'nin başında ilk teslimatı hedefliyoruz. 2027 itibarıyla artık bu uçakları envanterde görebileceğiz.

● TÜRKSAT 6A: Türkiye'nin tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği ilk haberleşme uydusu. Türkiye'nin yaptığı uydulara Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerden talep geliyor.



YERLİ MOTOR MÜJDESİ

● Yerli motor üretiminde atılım içindeyiz. GÖKBEY helikopter motoru epey ilerledi. Onu bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız. KAAN'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3 bin beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç. Yerli motorumuzu yapmak zorundayız. HÜRJET'in motorunda da güzel bir haber bekliyoruz.



2030 İHRACAT HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR

● 83 ANKA insansız hava aracı ile 92 ATAK helikopterinin kullanıcılarda hizmet veriyor.

● 10 yıllık stratejik plan kapsamında 1.450'yi aşkın platformun teslimatı, 10,5 milyar dolar ciroya ulaşmak hedeflenmekte. 2035 yılı için istihdam rakamı en az 20 bin olarak hedeflenmekte.

● TUSAŞ Son 5 yılda 15.2 Milyar Dolarlık yeni kontrat imzaladı. Bunun 6 Milyar Doları yurt dışı ile yapılan anlaşmalar. Hedef; her yıl cironun 2 katı değerinde yeni kontrat imzalamak.

● TUSAŞ'ın 2025 ihracat hedefi 1.4 Milyar Dolar. 2030'da 4 Milyar Dolar'a yükseltilmesi hedeflenmekte. Bugün milli platformlarda 15 farklı ülkeyle 21 ihracat anlaşması bulunmakta. Özgün ürünler ve havacılık yapısalları kapsamında toplam 94 ülkede TUSAŞ'ın izi bulunmakta.



SERİ ÜRETİM VE 12 MİLYAR DOLAR CİRO

● Önümüzde 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi var. 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretimleri görünüyor. 600'e yakın ANKA- 3, ATAK, ANKA-1, Aksungur ve benzeri platformları görüyoruz. 20'ye yakın irili ufaklı uydu hesap ediyoruz. 2034'te 12 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz.



DÜNYAYA YAYILIYOR

● TUSAŞ olarak Afrika pazarında büyüyoruz. Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya'da ofislerimizi açma çalışmalarımız başladı.