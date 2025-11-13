Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Okan Müderrisoğlu Asker eşi olmak...
İletişim Bilgileri
OKAN MÜDERRİSOĞLU
13 Kasım 2025, Perşembe OKAN MÜDERRİSOĞLU

Asker eşi olmak...

Her şey, asker yeminindeki o cümle ile başlayıp, bitiyor:
"... vatanımı, milletimi, Cumhuriyeti ve görevi canımdan aziz bilip, icabında bunlar uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime..."
Bu, bir sadakat beyanıdır özünde.
"... canımdan aziz bilip, ... seve seve hayatımı feda edeceğime" ifadesi ise Türk askerlik geleneğinde "şehitliğin en yüksek mertebe" kabul edilmesinin kısa fakat çarpıcı özetidir.
11.11.2025...
Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamalarından dönen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da kaza kırıma uğraması sonucu sadece 20 haneye değil, Türkiye'nin bağrına ateş düştü. Aziz milletimiz "milli yas" tuttu.
Elbette "başsağlığı" dileyeceğiz, "şehit aileleri ve yakınlarına Allah'tan sabır vermesi için" dua edeceğiz ve "vatan sağ olsun" diyeceğiz.
Ama bir bu kadar da "empati" yapacağız.
Ve şimdi...
Asker ailesi olmanın, bilhassa asker eşi olmaya "evet demenin" manevi derinliğine ineceğiz.
Asker eşi vakurdur. Doğrudan üniforma giymese de o üniformanın yükünü sessizce taşır.
Türk askerinin eşi olmak,
● Görevin getirdiği insani kaygılar karşısında dahi onurlu ve dik durmaktır.
● Her türlü fedakârlığa katlanmak, özveride bulunmak ve şikâyet etmemektir.
● Vatani görevinin ağırlık ve zorluğunu sevgiyle dengelemektir.
Neden?
Çünkü.
Türk askerinin eşi;
● Yalnızca bir hayat arkadaşı değil, daima "vatan nöbetinin" de ortağıdır.
Asker eşleri çoğu kez yalnızdır;
● Eşi aylarca; kimi zaman sınırda, kimi zaman denizde, kimi zaman havada veya bir operasyonda iken... O, endişesini dışa vurmadan güçlü görünmek durumundadır.
Asker eşi olmak;
● Her üç-dört yılda bir ev toplayıp taşımak, vatanın her köşesinde hizmete hazır olma ruhunu canlı tutmaktır.
Türk askerinin eşi olmayı kabul etmek;
● Belirsizliği yönetmek, açıklanmayan kritik görevlerin sonunu metanetle beklemek, sabırla ayakta durmaktır.
Asker eşi olmak;
● Aileden uzak kalmak, bayramların, doğum günlerinin, yıl dönümlerinin çoğu kez ayrı geçmesine rıza göstermektir.

***

Türk Ordusunun en büyük özelliği, "milletin ordusu" olmasıdır! Milletin bağrından çıkmasıdır.
İşte bu nedenledir ki Mehmetçik...
Vatanın bütünlüğü, milletin birliği, devletin bekası için ölümle-yaşam arasındaki ince çizgide o şerefli görevi gönül huzuruyla ifa etmektedir.
"Bayrak inmesin, Ezan dinmesin" düsturu ile "Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi" anlayışı, herkesin anlayabileceği bir maneviyat da değildir.
"Şehit eşi, şehit evladı, şehit babası, şehit annesi, şehit kardeşi olmak" hatta şehidin görevini, bıraktığı yerden üstlenmeye hazır olmak; Peygamber Ocağı TSK ile milletin iman gücünün eşsiz harmanıdır.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri eserinde dile getirdiği gibi...
"Bir hilâl uğruna, nice güneşlerin battığı" bu topraklar, vatanın ta kendisidir!
Şehitlerimizin makamı âlidir, her biri Peygamberimize komşudur. Bakara Suresi'nde (154) bizlere hatırlatıldığı gibi... Şehitlerimize, "Ölüler, diyemeyiz. Onlar diridir ve bizler bunu bilemeyiz!"
Şehitlerine, şehit ailelerine, gazilerine her zaman sahip çıkan necip milletimizle, devletimizin büyüklüğüyle, TSK başta olmak üzere güvenlik kurumlarımızın hassasiyetiyle ne kadar övünsek az.
Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyor, "Vatan görevindeki her bir vatan evlâdını Allah'ım korusun" diye dua ediyorum...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >