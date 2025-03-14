YPG-PYD, dış destekle belli bir süre ayakta kalabilirdi. İsrail ya da ABD'nin bölgede hizmetçiliğini yaparak bir halkı koruyamazsınız. Daha açık bir ifade ile başkalarının ajandasına payanda olmak, bir halkı güvenli kılmaz. Bu hakikati, SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imza töreninden sonra, SDG'nin kontrol ettiği bölgedeki halkın sevinç gösterilerinde gördük. Halkın değil de, başkalarının güç desteği ve baskı ile ayakta kalmayı başka bir kare bu kadar güzel anlatamazdı. Sevinç gösterileri, aynı zamanda bölge halkının terör örgütünün baskısından kurtulacak olmasının sevinci gösteriyor.
PYD-YPG tarafı anlaşmaya uyarsa Suriye'nin istikrarı ve geleceğinde bu anlaşma kritik bir eşiğe işaret ediyor. Anlaşma ilk olarak, Suriye'nin geleceğini dört farklı kantona ayrılma planlarının engellenmesi açısından önemlidir.
Bilindiği gibi, soykırımcı İsrail yönetimi uzun süredir açıktan Suriye'nin dört farklı otonom yapıya bölüneceğini söylüyordu. PYD-YPG'nin işgal ettiği bölgeye ek olarak Nusayri ve Dürzi gruplar üzerinden bunun imalatı yapılmaya çalışıldı. PYD elebaşları geçtiğimiz haftalarda sıkça Dürzilerle dayanışma içinde olduklarını söylediler. Bunu söylettirenlerin kim olduğunu ve hangi amaçla söylendiğini izaha gerek yok.
Yine anlaşmanın imzalanmış olması, Dürzi ve Nusayri bazı gruplar ve Esed kalıntıları üzerinden çatışmaları körüklemeye dönük girişimleri azaltacak ve çatışmalara katılacak grupların motivasyonlarını düşürecektir. Bir önceki yazıda da belirtmiştim, sahadaki her pozitif ya da negatif gelişme, diğer sorun alanlarını doğrudan olumlu ya da olumsuz manada etkiliyor.
Anlaşma aynı zamanda, yeni yönetimin uluslararası alanda konumunun güçlenmesi, içeride ise enerjinin başka sorun alanlarının çözümüne aktarılması açısından da önem arz ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinde alınacak mesafe, anayasal süreçlerin hızlanmasını kolaylaştırır.
***Bölgesel ve küresel gelişmelere ek olarak, sahada Suriye yeni yönetiminin isyan girişimlerini bastırmasıyla gösterdiği güç konsolidasyonu, SDG'nin anlaşmayı imzalamasında etkili oldu.