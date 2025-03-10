Küresel diplomasi; kaba gücün sopa olarak kullanıldığı ve devletlerarası ilişkilerin ticaret pazarlığına indirgenmeye çalışıldığı bir dönemi deneyimliyor. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın önemli bir kısmı panikte.

Trump şu an bir deney yapıyor. Siyasi ve ekonomik baskıyı sonuna kadar kullanıyor. Bu yaklaşım, Amerika'nın küresel konumunu ve ülke içi kapasitesini güçlendirirse, Trump çok daha sarsıcı politikalara başvurabilir. Ancak, küresel toplumun bir kısmında direnç oluşur, içerde ve dışarda bunun ABD'ye maaliyet ürettiğini Trump görürse, ayakları daha yere basan bir siyaset izleyebilir.

Trump, şu an için ilk kırk günlük icraatlarının karşılığını fazlasıyla aldığını düşünüyor. "Bu daha başlangıç" açıklaması kaba özgüvenin bir yansıması.

Her halükârda dünyada yeni bir paradigma oluşuyor. Müttefiklik ya da karşıtlık, bloklardan daha çok tek tek devletler düzeyinde, hatta o devletin liderinin ne tip bir dünya tasavvuruna sahip olduğuna bağlı olarak şekilleniyor.

Çok katmanlı ve çok kutuplu dünyanın işleyişi farklı olacak. Küresel siyasette hangi ülkenin belirleyici ve etkili olacağı meselesi, bu yeni döneme kimin ne kadar hazır olduğu ile doğrudan ilişkili.

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