Geride bıraktığımız yıl içinde, dünyanın yüzleştiği en büyük sorun tartışmasız bir şekilde İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırımdı. Bu soykırımı açıktan siyasi, ekonomik ve silah yardımı yaparak destekleyen ülkeler olduğu gibi, İsrail'i durdurmak için tepki koyan, bu konuda mücadele eden devletler ve daha da önemlisi toplumlar az değildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze'de her türlü canlının yaşamını engelleyecek bir yıkım gerçekleştirdi.

Dünyada İsrail karşıtlığının ve soykırıma tepkinin yükselmesiyle, 10 Ekim 2025'te yeni bir ateşkes yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarını durdurmadı. 969 kez ateşkesi ihlal etti. Saldırılarda 418 Filistinli hayatını kaybetti. 1100'den fazla insan yaralandı. İsrail'in saldırıları, sadece Gazze ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda İsrail, Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Hamas, rehin alınan 251 kişiden, biri hariç, hepsini canlı ya da cenaze olarak teslim etmesine rağmen, İsrail ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek ve ateşkese uymamak için sürekli bahaneler üretiyor.

Ateşkesten önce, İsrail'in soykırım yaptığı birçok uluslararası kurum tarafından daha fazla dile getirilmekteydi. Batılı kamuoyları, İsrail'in mevcut politikalarının bir insanlık sorunu olduğunda giderek ortaklaşıyorlardı. Yani tüm dünyada, soykırım farkındalığı ve İsrail karşıtlığı yükseliyordu.

Ateşkesin ardından, küresel kamuoyunun ilgisi farklı yönlere kanalize oldu. Hâlbuki İsrail saldırganlığı Gazze'de devam ediyor. Batı Şeria'da ise saldırganlık çok daha yıkıcı bir boyut kazandı.

İsrail'e uluslararası baskı devam etmeli. Küresel kamuoyu, kendi yönetimlerine baskıyı artırarak sürdürmeli. Yaptığı soykırımın hesabı soruluncaya kadar, tüm insanlığın dikkati bu konu üzerinde devam etmeli.

Tam da bu amaçla...

İsrail sorununu ve Filistinlilerin uğradığı soykırımı dünyaya duyurmak için iki yıldır yeni yılın ilk günü Milli İrade Platformu öncülüğünde bir yürüyüş düzenleniyor. Geçtiğimiz iki yılda insanlık vicdanının bir yansıması olan bu yürüyüşe büyük bir katılım olmuştu.

Devam eden İsrail saldırganlığına tepki vermek ve Filistinlilerin karşılaştığı zulme sessiz kalınmadığını haykırmak için bir kez daha yarın, yani 1 Ocak sabah 8.30'da, Galata Köprüsü'nde "büyük yürüyüş" gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde TÜGVA'da, vakfın Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla, etkinliğin duyurulduğu basın toplantısına dört büyük takımın yöneticileri de gelerek desteklerini açıkladılar. Dolayısıyla, yarınki yürüyüşe dört büyük takım başta olmak üzere diğer tüm takımların da destekçileri kendi formaları ile katılacaklar.

Soykırıma tepki vermek için belirli bir dine, kimliğe, dünya görüşüne ait olmak gerekmiyor. Bu çağda insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırım karşısında vicdan sahibi hiç kimsenin sessiz kalmaması gerekir.

Filistin'e destek ve İsrail sorununa dikkat çekmek için yapılan bu yürüyüş yılbaşına alternatif bir organizasyon değil. Aslında yılın ilk günü farkındalığı üzerinden bu soruna bir defa daha dikkat çekerek insanlığın gündeminden arka sıralara düşmesini engellemek

Bu yıl yürüyüşün sloganı, "Sinmiyoruz, susmuyoruz ve Filistin'i unutmuyoruz"... Soykırımın hesabı soruluncaya ve Filistinlilerin hakları teslim edilinceye kadar, İsrail'e küresel kamuoyunun baskısının devam etmesi gerekir. Galata Köprüsü'nde yılın ilk saatlerinde yapılacak büyük yürüyüş tam da bu amaca hizmet ediyor.