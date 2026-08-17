Çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, büyük bir heyecanla kuruluş yıldönümünü kutladı. Geçmiş çeyrek asır yaptıkları ve gelecek çeyrek asır yapacakları üzerinden bir "vizyon belgesi" açıkladı. 25 yıl sonra AK Parti hala dinamizmini sürdürüyor. Toplum önüne yeni hedefler koyuyor. Bir yıl dönümü etkinliğini bile büyük bir katılımla siyasi bir gösteriye dönüştürebiliyor.

AK Parti'nin uzun süre iktidarda kalması ve çeyrek asır sonra hala yüksek bir siyasi enerji ile dinamizmini koruyabilmesi, siyaset biliminin farklı yaklaşmaları üzerinden analiz edilmesi gerekir. AK Parti'yi belirli bir mesafeden bugün için analiz edecekler, şu soruya cevap üretmelidir: AK Parti nasıl oluyor da her yeni dönemin şartlarına göre kendisini yeniden üretip iktidarını, dinamizmini ve toplumsal desteğini sürdürebiliyor?

Bu soruya "rekabetçi otoriterlik" etiketi üzerinden cevap verenleri geçebiliriz. Zaten anlama gibi bir gayeleri yok. Onlara, "ısmarlanmış ve hazır kalıp" analizleri tekrar etmeleri yetiyor.

Uzun süredir, kalıp söylemin dışında analize ve çalışmaya nerdeyse muhalif kesimlerde izin verilmiyor. Farklı bir analiz yapan, meselenin hakikatini dile getiren itibarsızlaştırılıyor. Gerçeği söylemeleri "iktidarın işine yarar" diye engelleniyor.

Kalıp bakış açıları üzerinden tekrarlanan tek tip görme biçimi, AK Parti'nin başarısını anlayamadığı gibi, muhalefetin yanlış yönlendirilmesine ve muhalefet destekçilerinin her seçim öncesi yanlış beklentiye sokulmasına yol açıyor.

Bugün muhalefet kriz içindeyse ve toplumsal muhalefet öfkeli ve umutsuz ise bunun sorumlusu, sadece muhalefet partileri değildir. Onlar kadar sorumlu olan, sırf iktidar karşıtlığı motivasyonu ile bu çevreleri bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirenlerdir.

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