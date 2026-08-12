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NEBİ MİŞ
12 Ağustos 2026, Çarşamba

NEBİ MİŞ

Sorun çözme yetkinliği ve terörün sonlanması

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Terörsüz Türkiye yasası Meclis'ten büyük bir uzlaşma ile geçti. 467 milletvekilinin bir yasaya kabul oyu vermesi yakın tarihimizde, anayasa değişikliklerinde bile görülmeyen bir Meclis desteği anlamına geliyor. Yasanın bu çoğunlukta kabul edilmesini, "tarihi mutabakat" olarak tanımlamak hakikatin ifadesidir. Yasaya "evet" diyenler, geçerli oyların yüzde 83'ünü oluşturmuştur.
Türkiye'nin en ağır sorunlarından birinin ilk defa böylesine geniş bir Meclis iradesiyle hukuki zemine taşınması önemlidir. Düzenlemeye "evet" diyenler, sadece iktidar bloku ve DEM Partisi ile sınırlı kalmamıştır. Farklı ideolojik ve toplumsal tabanları temsil eden partilerin yasaya destek vermeleri, sorunun bundaki sonraki aşamaları için devletin elini güçlendirecektir.
Yasanın meşruiyetinin iktidar çoğunluğunun ötesine taşınması ve terörün sonlandırılmasında parlamenter sahiplenmenin genişliği, her şeyden önce sürecin sonraki aşamalarında dış müdahale heveslilerinin ve sabote etme niyetinde olanların motivasyonunu kıracaktır.
Yine yasaya güçlü destekle siyasal ve toplumsal meşruiyetin tahkim edilmesi, siyasi tartışmalarda ya da rekabette "bozucu" ya da "yavaşlatıcı" tartışmaların sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.
Kuşkusuz yasanın Meclis'ten geçmesi, terörün şu an için tamamen sonlandırıldığı anlamına gelmez. Ancak, ortaya çıkan devletin ve siyasi iradenin bu konudaki kararlılığını bir kez daha vurgulaması açısından büyük bir anlam ifade eder. Yasa bir "sonuç ilanı" olmasa da, sahada başlayan tasfiyeyi hukuk içinde tamamlamayı ve kalıcılaştırmayı amaçlayan stratejik bir eşiktir.
Terörün tamamen tasfiyesi için "Nasıl olsa yasa geçti, hukuki düzenleme yapıldı" diyerek rehavete kapılınmamalıdır. En baştan itibaren sürdürülen, dikkat, temkin, kontrol devam ettirilmelidir. Sınır içinde ve ötesinde, Meclis'te ortaya çıkan bu siyasal ve toplumsal meşruiyeti zedeleyecek, söz, davranış ve uygulamalardan kaçınılmalıdır. Silahların bırakılmasında, geri dönüş süreçlerinde, toplumsal rehabilitasyon aşamalarında devletin ilgili kurumlarının teyakkuzu devam etmelidir.

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Sürecin yeniden başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrıları ve Cumhur İttifakı'nın iradesi belirleyici olmuştur. Siyasi irade süreci bir devlet politikasına dönüştürmüş, nihai taşıyıcı olarak Meclis'i de en etkili şekilde sürece dahil etmiştir.
Cumhuriyet döneminin en büyük ve uzun süreli sorunlarından biri olan PKK terör örgütünün tasfiyesi, siyasi iktidarın sorun çözme kapasitesinde yeni bir eşiği ifade edecektir.
Geçmişten bugüne AK Parti, sorunu teşhis etme, siyasi gündeme taşıma, siyasi irade oluşturma ve risk alma konusunda bir siyasal davranış modeli geliştirmiştir. Bu siyasal davranışın belirleyici kodunda, seçmen desteğini reform ve mücadele siyaseti ile harekete geçirme, bunun üzerinden meşruiyet oluşturma, devletin uygulama araçlarını dönüştürme ve krizlerden yeni yöntemler öğrenme gibi hususlar bulunmaktadır.
İktidar bu terkiple sonuç alarak, siyasi çözüm üretme yetkinliği kazanmıştır. Bu bakımdan, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde ayırt edici bir birikim oluşturmuştur. İktidarını devam ettirmede bu siyaset tarzı belirleyicidir.
Uzun uzun saymaya gerek yok. Türkiye'de devletin içine kırk yıldan fazla sapkın amaçlar için yerleşen FETÖ ile mücadelede ve devletten arındırılması kolay bir süreç olmamıştır. Sağlıktan altyapıya, vesayetle mücadeleden başörtüsü sorununa ve hak ve özgürlüklerle ilgili atılan birçok başlıkta bugüne kadar önemli sorunların çözülmesi tarihi adımlardır.
Terörsüz Türkiye ise bu birikimin en zor sınavı ve en yüksek aşamalarından biridir. AK Parti'nin çözüm üretme kapasitesinde siyasi liderin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü tartışmasız bir konumdadır. Ortaya irade koymak ve bunun siyasi riskini alma konusunda Erdoğan liderliği istisnai bir konumdadır.
Son söz olarak, Terörsüz Türkiye başarıya ulaşırsa, kazanan Türkiye olacaktır. Destek veren partiler de bu başarıya ortak ve süreçten kazançlı çıkacaktır.

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