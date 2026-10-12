Geçtiğimiz hafta içinde, Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule etabı hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı yeni hatla birlikte, yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyona, yük kapasitesinin 9,5 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Bu yeni hatla birlikte Türkiye, Avrupa demiryolu ağına bağlanacak. Ayrıca, yeni hat Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirecek. Bu tip büyük yatırımlar neredeyse olağanmış gibi karşılandığı için bu yatırım da sadece açıldığı gün haber olup bir gün sonra gündemden düştü.

Tamamlanan bu yatırımın stratejik anlamı şu: Yanı başımızda dünyanın en büyük iki savaşı devam ediyor. Enerji maliyetleri tüm ülkeleri etkilediği gibi ülkemizi de ekonomik anlamda zorluyor. Ekonomide iyileşmeler yaşansa da hala enflasyon başta olmak üzere bu alanda beklenen iyileşme sağlanamadı.

Ancak, küresel ve bölgesel sorunların Türkiye'yi bu denli etkilemesine rağmen yatırım ve kalkınma politikaları devam edebiliyor.

Türkiye'de altyapı ve üstyapı yatırımlarında her hafta yeni bir açılış yapılırken, geçtiğimiz hafta içinde İspanya'da konut krizi, hükümet krizine dönüştü. Meclis'ten geçirilemeyen kira düzenlemesi hükümetin erken seçim kararı almasıyla sonuçlandı. İspanya Merkez Bankası verilerine göre İspanya'nın konut açığı 700 binden fazla. Ayrıca, devlet konut yapımından çekilip bu alanı tamamen özel sektöre bıraktığı için bu açığın yakın bir dönemde kapatılması zor görünüyor.

Aynı sektörde Türkiye, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan, 11 ili yerle bir eden büyük depremin ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir hızda 455 bin 357 konutu hak sahiplerine teslim etti. 2026 yılında sadece TOKİ'nin tamamladığı sosyal konut sayısı 83 binin üzerinde.

İspanya'da konut krizinin hükümetin erken seçim kararı almasıyla sonuçlandığı hafta, Fransa öğrenci olaylarına sahne oldu. 40'tan fazla büyük şehre yayılan öğrenci protestolarının nedeni, okullardaki personel yetersizliği, öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, boş geçen dersler, bakımsız ve yetersiz okullar gibi altyapı ve üstyapı eksiklikleriydi. Üniversite sınavı için öğrencilerin kullanmak zorunda olduğu ulusal web sitesi bile doğru düzgün çalışmıyordu.

Eğitim alanında Türkiye'ye baktığımızda, ilk ve orta öğretimde yapılan yatırımlarla altyapı sorunları giderildi. Öğretmen açığı bir yana, norm kadro fazlası var. Devlet üniversiteleri ücretsiz. Eğitimin her kademesinde sadece bugün için değil, gelecek yılların ihtiyaçları açısından da altyapı açığı yok.

İspanya ve Fransa'da büyük gösterilere yol açan altyapı ve hizmet açığı, Avrupa'da sadece bu ülkelerle sınırlı değil. Avrupa, iki binli yıllara refah devletlerinin en iyi modelleri olarak girmişti. Dünya, Avrupa'ya gıpta ile bakıyordu.

Ancak, geçmişte kurulan kapasiteyi korumak, yenilemek ve değişen ihtiyaçlarına cevap vermek gitgide zorlaştı. Kamu yatırımlarını birçok ülke zamanında bitiremedi. Birikmiş refah kendisini yenileyemediği için doğal olarak memnuniyetsizlik de o derece yüksek oldu. Avrupa'da birçok ülke çoklu krizlerle karşı karşıya.

Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerdeki aksamalar ve yatırım açığı sorunu, birçok ülkede giderek bir siyasi meşruiyet sorununa dönüşüyor. Siyasi partilerin parçalanmışlığı ve daralan seçmen tabanları hükümetlerin ömrünü kısaltıyor.

Kırılgan koalisyonlar ve sürekli erken seçim baskısı, uzun vadeli yatırımları kısa vadeli siyasi hesaplara mahkum kılıyor. Koalisyon partilerinin her birinin önceliği farklı olduğu için, sorunların kaynağı seçmen açısından tam olarak tespit edilemiyor.

Türkiye'ye karşılaştırmalı olarak tarafsız bir gözle baktığımızda karşımızda şöyle bir tablo var: Konjonktürel sorunlar ve aşırı kutuplaşmadan dolayı Türkiye'nin son yirmi üç yıllık tecrübesinin tam farkında değiliz.

Türkiye, yatırım ve hizmet standartları açısından arayı açtı. Uzun süreli iktidar devamlılığı, projelerin tasarlanması ile bitirilmesi arasındaki mesafeyi kısalttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, erken dönemde ağırlık verilen hizmet ve kalkınma yatırımları zorlu dönemlerde bile sürdürüldü.

Kapıkule'ye ulaşan hızlı trenin hatırlattığı hakikat şudur: Küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde yönetimde istikrarın değeri ve siyasi liderliğin önemi her geçen gün daha stratejik hale gelmektedir.