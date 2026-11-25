Seçimlerin Kasım 2027 ile Nisan 2028 tarihleri arasında yapılacağı öngörülebilir. Daha erken bir seçim ihtimali görünmüyor. Bu takvim bilinmesine rağmen emekli aylıklarında planlanan iyileştirmelerden hareketle iktidarın erken seçime hazırlandığına ilişkin haberler ve tartışmalar son günlerde öne çıkarılıyor.

Oysa seçimler Kasım 2027'ye alınsa bile sandığa bir yıl var. Dolayısıyla bugün emekli aylıklarında yapılacak iyileştirmeleri, birkaç ay içinde seçime gidileceğinin işareti saymanın ciddiye alınır bir tarafı yok.

Siyasi tarihimizde erken seçim tartışmaları hep yapıldı. Hatırlanacağı gibi muhalefet, 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimleri sonrasında da yoğun bir erken seçim kampanyası yürüttü. Hükümetin ülkeyi 2023'e kadar yönetemeyeceği ileri sürüldü. Bu iddiayı destekleyen onlarca köşe yazısı ve haber, medyada tekrarlandı.

AK Parti'den ayrılan siyasetçilerin parti kurması ve muhalefetin bazı büyükşehirleri 2019 yerel seçimlerinde kazanması, hükümetin erken seçimden başka seçeneği kalmadığının kanıtı sayıldı. İktidarı erken seçime zorlamak için mitingler yapıldı. Ancak bütün bu baskılara ve hükümetin beş yılı tamamlayamayacağı iddialarına rağmen seçimler zamanında yapıldı.

2023'te Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu korudu, Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.

2023 sonrasında erken seçim söylemi bir süre geri planda kaldı. Önceki tahminlerin tutmaması, aynı iddiayı yeniden dile getirmeyi zorlaştırmıştı. Muhalefetin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının ardından ise hükümete bu kez en fazla bir yıl ömür biçildi. Yerel seçim sonuçlarının iktidarı ayakta tutmayacağı savunuldu.

Bu beklentiler de gerçekleşmedi. 2026'nın sonuna geliyoruz. Buna rağmen aynı çevreler, inandırıcılık kaygısı taşımadan seçimlerin altı ay içinde yapılacağını ileri sürüyor. Önceki tahminlerinin neden tutmadığını açıklama ihtiyacı da duymuyorlar. Acaba kimsenin bunları hatırlamadığını mı düşünüyorlar?

Muhalefet ülkeyi erken seçime götürmeyi başarı sayıyorsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı dolayısıyla seçimlerin bir miktar öne alınmasının Meclis gündemine gelmesi, bu çevrelere yıllardır tekrarladıkları iddiaların gerçekleştiğini söyleme fırsatı verebilir.

Muhalefet ve ona destek veren siyasi analizcilerin de en azından son birkaç seçimdir "Erken seçim yapılacak" iddiaları da böylece gerçekleşmiş olur.

Ekonomik göstergeler kötüleştiğinde iktidarın daha fazla yıpranmadan seçime gideceği söylenir. İyileştiğinde ise toparlanmanın karşılığını almak için erken seçim isteyeceği ileri sürülür.

Toplumsal memnuniyetsizlikler arttığında sandığın kaçınılmaz olduğu savunulur. Hükümet toplumsal beklentilere cevap verdiğinde ise yine seçimin ufukta göründüğü söylenir. Bunu söyleyenler de tutarlılıkları konusunda bir endişeye kapılmazlar.

Sonuç olarak, emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemelerin erken seçimle alakasının olmadığını zaten seçim takviminin bizzat kendisi gösteriyor. Seçimler 2027 Kasım sonunda yapılırsa bir sene var. Nisan 2028'de yapılırsa da 17 aydan daha az bir süre var. Yani artık erken seçim tartışması yapmak abesle iştigaldir.