ŞEREF OĞUZ

Hani o yerli yazılımcıyı ti'ye alan kamu yöneticimiz var ya... Hani Google varken yerli arama motoruna ne gerek var diyen geri zekâlı özel sektör yöneticimiz var ya... Hani "elin gâvuru yapmış, yurdum insanı bu işlerden anlamaz" diyerek kendi gencini aşağılayan andavallı var ya...

Rahatlıkla kına yakabilirler...

Zira yerlisi dururken gidip teknolojinin SAP'ına sarılırsan, teknolojik ambargoda ambardan malını dahi tornaya koyamazsın, parasını ödediğin SAP da elinde kalır... SAP dediğimiz, iş yazılımlarında dünya devi bir firma ve Türkiye'deki büyük şirketlerin %96'sı bunu kullanıyor.

Trump'un önce finansal tsunami denemesi, ardından Kudüs baskısı ve akabinde şimdi de teknoloji üzerinden "İran'la iş yaparsanız..." tehdidi ile teknoloji firmalarından yeni talepleri... SAP, Alman firması ama ABD güdümünde... Microsoft zaten Seattle'ın sembolü yazılım şirketi...

Ofisini Microsoft'a, fabrikasını da SAP'a emanet etmiş uluslar, şimdi bu yeni nesil ambargonun dilsiz kurbanları olma riski ile karşı karşıya...

İran'la iş yaparsanız benimle çalışamazsınız diyerek kullanıcılarını sıkıştırmaya başlayan SAP'a, Microsoft'un da katılacağı konuşuluyor.

Peki, bizde bu işi yapabilecek babayiğit yok mu? Olmaz mı? Tıpkı yerli otodaki gibi bizdeki babalar yiğit olmadığı için yerli marka otoyu 5 yıl yapamadık. Sonra 5 yiğit bulduk ve şimdi onlara babalar gibi destek vererek inşallah dünya yollarına çıkaracağız.

Yazılımda dünya iyisi firmalarımız var.

Yazılım ihracatında iddiamız da... Küresel arenada onaylanmış ürünlerimiz, çözümlerimiz, gezegenin dört yanından methiye alıyor. Bir tek bizdeki aşağılık kompleksi içindeki tiran bürokrasi oligarkları ve özellerin Batı devşirmesi satınalmacıları...

Neden? Ya küçümsüyor, "yurdum insanı yazılım mı yaparmış" diye... Ya da rüşvetini az buluyor. 44 yıllık meslek hayatımın 35 yılı, ekonomi haberciliği ve bilişim sektörü özelinde uzmanlaşmayla geçti. Bildiğim öykülerden yola çıkarak diyorum ki, bizim Microsoft'u karşılayacak Pardus işletim sistemi, SAP'ı karşılayacak yerli ürünlerimiz var.

Sorun şu ki, Pardus'u tercih etmeyerek onu geliştirmedik. Windows 10'lara geldi, Pardus'u kamu dahi sahiplenmedi. Bunun arkasındaki pırıl pırıl yüzlerce beyni adeta çöpe attık. Ya SAP?

İş yazılımlarında son derece kabiliyetli şirketlerimiz, kamudan iş alamadı, özelin kapısından sokulmadı.

Oysa bu endüstriler, satınalma garantisiyle gelişir. Endişem, aynı aymazlığı yerli marka otoda göstereceğimiz ve cari açık makinesi yabancı otolara rağbet edip yerli marka otomuzu dışlayacağımızdır.

Kötü müttefik bizi sektör sahibi yaptı ve savunma sanayisini var ettik. Şimdi de SAP'ı Microsoft'u ambargo uygulayarak bizdeki yazılım sektörünü zıplatacak. Üzüntüm, bu sektörümüz zaten vardı ve ahmaklığımız, hainlerimiz yüzünden onları doğmamışa çevirmemize...