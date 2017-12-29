Mısır’la tahkim işbirliği

Mısır Ticaret Odaları, TOBB ile uyuşmazlıkların çözümünde güvence olarak görülen tahkim konusunda işbirliğine gidiyor. İmzalar 5 Şubat 2018’de Kahire’de atılacak

Mısır ile Türkiye arasında uluslararası tahkim konusunda işbirliğine gidiliyor. İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC), uluslararası uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hizmetler konusunda Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile bir protokol imzalaması konusunda mutabakata varıldı. Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) toplantısında anlaşmaya varıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun, ticari uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası güvence olarak görülen tahkim konusunda işbirliğine gitme önerisi, Mısır heyeti tarafından memnuniyetle karşılandı.

FEDCOC Başkanı Ahmed Al Wakeel, İstanbul Tahkim Merkezi ile gerekli çalışmalara hemen başlanmasını ve resmi protokolün, 3-5 Şubat 2018'de Kahire'de düzenlenecek Arap-Avrupa Yatırım Forumu'nda imzalanmasını arzu ettiklerini bildirdi. Mısır heyeti, ülkelerindeki firmalara şimdiden tahkim gerektiren sözleşmeler, İstanbul Tahkim Merkezi'nin yetkili kurum olarak yazılması konusunda duyuruda bulunacaklarını ifade ederken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, "ISTAC, artık bilinen bir tahkim merkezi. Uluslararası tahkim doğru ve güçlü çözüme kavuşturulduğunda, Mısır dışarıdan sermaye çekme konusunda başka bir boyuta ulaşır" değerlendirmesini yaptı.





11 AY ÖNCE DURAKLAMA BİTTİ

Mısır heyetiyle toplantının açılışında konuşan Rıfat Hisarcıklıoğlu, iki ülke ilişkilerinden dört yıllık duraklama döneminin ardından 11 ay önce Kahire'ye gerçekleştirdikleri ziyarette Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile önemli işbirliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında işadamları düzeyindeki sorunların çözümünde FEDCOC Başkanı Ahmad Al-Wakeel'in gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını söyledi.

KURUMSAL YAPILANMAYA DESTEK

Mısır işadamları heyetinin İstanbul'daki oda ve borsalara ziyareti ve buradaki temaslarından olumlu izlenimler edinmelerinden mutluluk duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Mısır'daki kurumların modernizasyonuna katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Mısır'da borsalarla ilgili yeni mevzuata her türlü katkıyı vereceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk konusunda da deneyimlerini aktarabileceklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Mısır ekonomisinin son dönemde önemli bir performans ortaya koyduğunu, bu durumu yeni ve ortak yatırımlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI ÖRNEK ALMAK İSTİYORUZ"

FEDCOC Başkanı Ahmad Al-Wakeel de konuşmasında, ülkesinin 2011'den bu yana ekonomik zorluklar yaşadığını, yatırımların ve büyümenin gerilediğini, ancak bugün itibarıyla gelinen noktada ekonominin yeniden büyümeye geçtiğini anlattı. Ertelenen yatırımların yeniden projelendirildiğini ve yeni projelerin gündeme geldiğini vurgulayan Al-Wakeel, bu gelişmenin yeni dönemde önemli ve güçlü işbirliği olanakları sunduğunu söyledi.

Al-Wakeel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yeni dönemde biz tabii ki kardeşlerimizin birikim ve deneyimlerinden yaralanmak istiyoruz. Lojistik merkezler kurma konusunda çalışmalara başladık. Ürün ve ticaret borsaları konusunda yeni adımlar atacağız. Üretimi büyük ölçüde kayıt altına alacağız. Burada da Türk kardeşlerimizin ve özelikle TOBB'un teknik bilgisine deneyimlerine ihtiyacımız var."

İSTANBUL "ADALET DAĞITAN MERKEZ" OLARAK ANILMALI

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da tahkim konusunda iki ülke arasında gerçekleştirilecek işbirliğinden iki tarafın da önemli kazanımlar elde edebileceğini söyledi. Uzun bir geçmişi bulunmamasına rağmen ISTAC'a önemli davaların geldiğini anlatan Akıncı, halen merkezde 15 davanın bulunduğu, bunların büyük bölümünün de Ortadoğu orijinli olduğu bilgisini verdi. Akıncı, işbirliğinin ilişkilerin geliştirilmesinde yeni bir fırsat penceresi oluşturabileceğine inandığını belirtti. ISTAC Başkanı Prof. Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada da Kahire'deki zirve öncesinde yapılacak hazırlık görüşmeleriyle işbirliğinin kapsamını netleştireceklerini, 5 Şubat'ta da protokolü imzalamayı planladıklarını söyledi. Akıncı, sürece ve gelişmelere ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: "Mısır'daki odaların şimdiden tahkim sözleşmelerine İstanbul'u koymaları yönünde duyuru yapma kararı sevindirici bir gelişme. İstanbul Tahkim Merkezi'nin adalet dağıtan bir merkez olarak öne çıkması, diğer kazanımların yanında ayrıca çok daha paha biçilmez bir itibar demek. Bu bakımdan bu işbirliğini önemsiyoruz. Mısır Ticaret Odaları Federasyonu'nun talep etmesi halinde, İSTAC'ın eşdeğeri bir merkezin kuruluşu konusunda da tabii ki kendilerine teknik destek verebiliriz."