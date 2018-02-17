ŞEREF OĞUZ

Türkiye, tam da bunu yapıyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya dünyanın ortasına yerleşen Anadolu, bir yandan artan jeopolitik risklere karşı mücadele verirken diğer yandan bu kritik coğrafyanın potansiyellerine ulaşma gayretinde...

Zeytin Dalı operasyonuyla terörle savaşıp barışa koridor açıyoruz. Ulusal güvenliğimizi, sınırda değil, ötesinde tesis etmek için Mehmetçik sahada.

Savunma sanayimiz yerli&milli silahlarımız sayesinde güneyimizi tahkim ediyor. Bütün bunlar, coğrafyamızın kritik önemi neticesi...

Ancak cennet vatanın sunduğu imkânları da yakalamaya başladık. Misal, coğrafya bize, dar gövdeli uçaklarla dünyanın üçte birine, geniş gövdeliyle gezegenin tamamına ulaşma imkânı tanıyorsa, THY de en fazla noktaya uçabilen havayolu oluveriyor. Üstelik 3'üncü havaalanı sayesinde, kıtalar kavşağında olmanın avantajları daha da belirginleşecek.

Burada Atatürk havalimanının yapılaşmaya açılmayıp fuar alanı olarak değerlendirilmesi büyük önem kazanıyor. Mevcut binalardan fuar alanı olarak yararlanılacak, özel uçak, ambulans uçak, helikopter veya küçük gövdeliler için pistlerden biri kalacak. Gerisi, denizle de birleştirilince kara, deniz ve havacılık dâhil bütün gezegenin fuar&kongre merkezi için yapılandırılacak.

Beko ile Barcelona'nın sponsorluk anlaşması töreni için bu kentteyim. Burası, aynı zamanda mobil, bilişim vs. gibi fuarların merkezi ama ziyaretçi yorgunu olmuşlar. Geçen sene de söylemiştim, buradaki kongrelerin göç etme zamanı gelmiş ve kongre şımarığı olmuş Barselona'dan bu etkinlikleri pekâlâ alabiliriz.

Coğrafyanın hakkını verme noktasında lojistik kartımızı henüz kullanmadık. Oysa bu alanda Avrupa- Asya- Afrika kavşağında olmanın bize sunacağı yeni zenginlik alanları var. Çin'deyken "Kuşak Yol Projesi" incelemelerinde bunu daha da iyi anladım.

Atlantik etrafındaki ülkelerin oluşturduğu eski dünya (Batı) yerini, Pasifik etrafında şekillenen yeni dünyaya (Doğu) bırakırken İstanbul her ikisinin giriş veya çıkış kapısı haline geldi. İbni Haldun'un "coğrafya kaderdir" dediği "kader denk noktasında" Türkiye'nin yıldızını yeniden baht dönencesine yerleştiren bu durumda bizlere düşen coğrafyanın hakkını vermektir.