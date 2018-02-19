Şirketler para verip sponsor olmak yerine artık birkaç konuyu bir arada sahiplenerek yeni bir konsept uyguluyor. Barcelona’ya sponsor olan Koç, sosyal sorumluluk bilinciyle çocuk obezitesine karşı da savaş açtı

Sponsorlukta yeni bir felsefe oturmaya başladı. Bir takımın formasına para verip sponsor olmak dışında artık sosyal sorumluluk bilinciyle bu adımlar atılıyor. Son olarak Barcelona'ya sponsor olan Koç Holding, bir yandan da sosyal fayda sağlayacağına inandığı 'çocuk obezitesine' karşı savaş açmış durumda.

Beko'nun, Barcelona Futbol Kulübü'nün (FCB) ana ve antrenman sponsoru olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, toplumsal fayda konusunda Beko ve Barcelona'nın benzer değerler taşıdığını belirtti.

Koç, gerek İspanya'daki bilinirlikleri ve pazar payı gerekse de dünya çapındaki bilinirliklerinin oldukça arttığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil sponsorluk anlaşması yaptık. İlk yaptığımız anlaşmada o zamana kadar Barcelona kola reklam almıyordu. İlk kola giren biz olduk. Bugün geldiğimiz noktada daha fazla görmeye başlayacağımız bir unsur; sahadaki formayla antrenmanın ayrı pazarlanması. Anladığım kadarıyla ana sponsor, yapılan anlaşmada rakam çok büyüdüğü için formada kalmış. İlk defa idman formaları, idman sahası, idman sahasının etrafına sponsorluk yine bir ilk oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan şanslı bir durum. Yayıncı kuruluşun dışında CNN'de Barcelona ile ilgili bir şey gördüğünüz zaman idmandan oluyor. İnşallah attığımız imza, ileride atacağımız pek çok imzanın da başlangıcı olur."



HEPİMİZ GURUR DUYACAĞIZ

Ali Koç, "Son dönemde Afrika, Pakistan, Hindistan, Asya piyasası ve dünyada tutunmanın en zor olduğu Amerika piyasasında bu gibi anlaşmalarla ve inovatif ürünlerimizle hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz" diyor.

Barcelona Kulübü Vakfı başkanının, vakfın gelirlerinden bahsettiğini aktaran Koç, "Her futbolcunun kontratında gelirinin yüzde 0.5'ler mertebesinde sosyal sorumluluklara ayırması şartı var. Hatırlarsınız, bizim şirketlerde de yüzde 0.5 ila yüzde 2 arasında vergi sonrası kârdan Vehbi Koç Vakfı'na hibe oluyor" diye konuştu. Ali Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, saha dışında büyük resmin daha sağlıklı, bilinir, değerli ve cazip olması için yapıcı rekabetin gerektiğini aktardı.



AVRUPA'DA ARALIKSIZ EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise projenin nasıl bir etki oluşturacağının ayrılan kaynaktan daha önemli olduğunu ifade ederek, "Sadece Beko olarak, 17 yıldır Avrupa'da aralıksız olarak en hızlı büyüyen markayız" dedi.

Ebiçlioğlu, Beko'nun İspanya pazarında yıllar içinde 25'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldiğini kaydederek, "Hedefimiz ilk olmak. Bu ortaklığın amacı, global yolculuğa çıkmış bir markanın, bu yolculukta başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sağlamasıydı. Şu ana kadarki sonuçlar bunu doğrular nitelikte" şeklinde konuştu.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ise "Bizim büyüme alanlarımız sadece Avrupa değil, Asya, Yakın Asya, Pakistan, Çin ve ABD. İnanın ABD'de bile çok ciddi şekilde sevilen ve izlenen bir kulüp. Dolayısıyla bu sponsorluğun bize olan etkisi sadece Avrupa değil, bütün dünya, öyle bakmak lazım. Avrupa'ya geldiğimizde de Beko'nun Avrupa'da bir numara olma hedefi var" dedi.