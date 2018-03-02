ŞEREF OĞUZ

Ülkenin bekasını temin ve Türkiye'nin güvenliğini sınır ötesinden sağlamak için Mehmetçik, hayatı bahasına mücadele veriyor. Sınır ötesi bu gayreti bizlerin de göstermesi gerektiğini söyleyip dururum. Mehmetçik dışında bunu yapanların başında ise ihracatımızın akıncı TİM'leri geliyor.

Nitekim dün açıklanan veriler, ihracatta çift haneli büyümenin sürdüğünü, 70 bin ihracatçımızın dünyanın her yöresinde canla başla mal satmaya çalıştığını gösteriyor. 14 milyar $'lık aylık ciro ve %15'lik ihracat artışı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisinde, Senegal'den açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu kıtada yeni atılımlardan söz ediyor. 15 yıl önce başlatılan Afrika açılımında ihracatçılarımız haricinde atılım gösteren başkaları da olması gerekiyor.

Önceki gün, Sabah Yazarlar Kulübü olarak Tokyo'da kanaat önderleri, işadamları ve medyaya Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri aktardığımız panelde, Japonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi de gündeme geldi. Japonlar, 128 yıl önce Ertuğrul Firkateyni ile başlayan dostluk ilişkisini, THY'nin Tahran'dan Japonların tahliyesini asla unutmamış ve derin minnet duygusu içinde bize karşı... FETÖ unsurlarının son derece etkin olduğu ülkede artık bunlara göz açtırmıyoruz.

Ekonomiye dair bana yöneltilen sorular, Türkiye-Japonya arasındaki ticaretin hem yetersizliğine hem de dengesizliğine dairdi. Yüksek gıda standartları sebebiyle Japonya'ya gıda maddesi satmak, neredeyse imkânsız ancak biz bunu başarabildik.

İhracatımızın akıncılarına Tokyo'dan getirdiğim mesaj, "sizlerden orkinos, makarna dışında da mal almaya hazırız, yeter ki öneri ve proje getirin" oldu. Ben de bu isteği, Tokyo'dan Senegal'deki TİM Başkanı'na bu yazıyla iletmiş oldum.