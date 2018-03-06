ŞEREF OĞUZ

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh... Şair ve hekim Abdülhak Molla'nın bundan 150 yıl öncesinden adeta bugüne seslenen mısraı...

Şayet barış ve kurtuluş istiyorsan savaşa hazır ol.

Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'e doğru yol alıyor. Tek bir sivilin burnunu kanatmadan, bölgedeki insanları teröristin rehinine terk etmeden...

Son terörist bertaraf edilip barışa yol açma sürecinde, zafer neredeyse oraya kadar uzanacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, "Bugün Afrin yarın Münbiç, ertesi gün Fırat'ın doğusunda, Irak sınırına kadar teröristleri temizleyeceğiz." Doğudan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e dünyanın ortasında, jeopolitik önemi kadar riskleri de artan Türkiye, bir yandan Birleşmiş Milletler'de insanlığın ortak kıblesi Kudüs'ü Trump'tan korurken diğer yandan etrafındaki batan ulusların cankurtaran filikası oluyor.

Bunları yaparken ülkesinin bekası için mücadele ediyor, teröre karşı destansı zaferler elde ediyor. Bugün coğrafyamızda, şartlar, cenge hazır olmanın ötesine taşmış, "tehdidi yerinde bertaraf etmeyi" zorunlu kılmıştır.

Yeni güvenlik manifestomuz, bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemektir ve tehdidi yerinde yok etmek için, bize saldırmalarını beklemeden müdahale ediyoruz. Nitekim Zeytin Dalı Harekâtı sorunlar kapımızı çalmadan bizim bu sorunların üzerine gitmemizi ifade ediyor.

Ordusu savaşta olan bir ülkenin güçlü ekonomiye ihtiyacı, "sulh zamanından" daha fazladır. Ekonomide göstergeler sağlam, direnç yüksek, büyüme hızlı, ihracat tırmanışta ve yatırımlar sürüyor.

Bunların dışında, kötü müttefik sayesinde(!) büyüyen savunma sanayi sektörümüz, Mehmetçik her neye ihtiyaç duyuyorsa üretecek kabiliyetleri geliştirdi.

Artık ne ambargo korkusu ne de mühimmat noksanı endişemizdir.

Teröre karşı verdiğimiz mücadele yalnızca kendi güvenliğimizi sınırın ötesine taşımakla kalmıyor, bölgedeki insanların hayatını da teröriste karşı koruma altına alıyor. Dünyaya kötü jandarmalık yapanlara karşı direnç burcu oluyoruz.

Zafer, hazırlığı sever... Kesin zafer, tam da budur ve şükür ki bizler, ekonomisi, savunma sanayi sektörü, askeri, siyasetçisi, vatandaşıyla bu zafere dünden daha fazla hazırız.