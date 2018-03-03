ŞEREF OĞUZ

Mehmetçik, teröre karşı verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Zeytin Dalı operasyonu ile barışa koridor açmak için şehit veriyor, gazi oluyoruz.

Ama asla vazgeçmiyoruz. Teröristlerin pusu kurup 8 askerimizi şehit etmesinin acısı yüreğimizde. Ancak kararlılığımız daha da artıyor.

Geçen ay, PKK'nın Suriyecesi YPG içindeki ABD güçlerine dikkat çeken üst düzey Amerikalının sözleri şöyleydi: "Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin can güvenliği bir numaralı endişemiz, bu endişemizi Türkiye'ye ilettik." Peki, askerinin orada ne işi var? Münbiç, ABD eyaleti mi? 2 okyanus öteden ABD için nasıl bir tehdit aldınız ki askerinizi oraya, teröristle yan yana dizdiniz, 5 bin TIR silahı oraya yığdınız?

Kötü müttefik sayesinde(!) Türkiye, sektör sahibi oldu. Bugün savunma sanayimiz, geliştirdiği yeni kabiliyetlerle teröre karşı parmak ısırtan başarılara imza atıyor.

Burada sorun, PKK-PYD-ABD terör ortaklığına karşı verdiğimiz mücadelenin doğasında...

Zeytin Dalı operasyonu, iki ülke orduları arasında yürütülen, konvansiyonel, simetrik bir mücadele değil... TSK, kuvvet yapısı, büyüklüğü, lojistik, emir-komuta zinciri, normlarıyla düzenli bir ordu...

PKK-PYD ise düzensiz, askeri eğitimi zayıf, lojistiği kurallara bağlanmamış, sivillerle iç içe ancak bir düzenli orduda görülebilecek sofistike silahlara sahip.

Bu da kahraman silahlı kuvvetlerimizin bölgedeki işinin ne derece girift olduğunun göstergesi... Yetmiyor bu duruma bir de sivilleri teröristten ayırmak için adeta göz cerrahı gibi gösterdiğimiz hassasiyet...

Tam da bu noktada ne yazık ki Mehmetçik şehit düşüyor, gazi oluyor.

Ancak kararlılığımız, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek sürecek. Terörizme karşı verdiğimiz mücadelenin yavaşlığı, bu hassasiyetimizdendir, zaafımızdan değil...

Son söz: Mücadelemizi zafere dek sürdürecek siyasi liderliğimiz, ekonomik gücümüz, sürprizlerle dolu savunma sanayimiz ve daha da önemlisi, düğüne gider gibi savaşa giden, şehitliği en üst mertebe sayan Mehmetçiğimiz... Ölüm ölür biz ölmeyiz. Biz ölmeyince de terör kazanamaz...