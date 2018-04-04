Tereciye tere satıyoruz

Aksaray’daki fabrikasında 250 bininci kamyonu banttan indiren Mercedes, çoğu anavatanı Almanya olmak üzere bu tesisten 1 milyar euroluk kamyon ihraç etmeye hazırlanıyor

2018 itibarıyla toplamda 470 milyon euroluk yatırım yapılan Mercedes- Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen 250 bininci kamyon banttan indi ve İtalya'ya ihraç edilmek üzere yola çıktı.

2017'de kamyon ihracatını bir önceki yıla oranla yüzde 38 artıran fabrika, önümüzdeki yıllarda ihracatını daha da yükseltmeyi hedefliyor.

MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYOR

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Mercedes Aksaray fabrikasından çoğu Almanya'ya olmak üzere 1 milyar euroluk kamyon ihraç edeceğiz. Anadolu'nun göbeğindeki Ar-Ge merkeziyle dünya kamyon piyasasının baş aktörlerinden biri haline geliyoruz" dedi. 215 Ar-Ge personeli ile gerçekleştirilen mühendislik çözümlerinin de ihraç ürünü olduğunun altını çizen Sülün, "65 milyon dolar sadece Aksaray'dan dünyaya ihraç edilen mühendislik. Aksaray dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri olacak, dünyaya teknoloji ve mühendislik sunacak" bilgisini verdi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer ise, "Bugüne kadar yüksek kalitede 300'den fazla tip araç ve 250 bin kamyon bu fabrikanın üretim bantlarından inerek müşterilerimiz ile buluştu" ifadesini kullandı.

46 ROBOT GÖREV YAPIYOR



Mercedes-Benz Aksaray kamyon fabrikası üretimi 2 katına çıkartacak.



2016'da 113 milyon euroluk yatırım hayata geçiren Mercedes-Benz Türk Aksaray kamyon fabrikası, bugün yatırımlarının yüzde 88'ini tamamladı.



Mevcut arazisi genişletilen fabrikadaki yeni Ar-Ge merkezi de Eylül 2018'de faaliyete geçiyor. Daimler Global ağı içerisinde Mercedes-Benz uzun yol kamyonlarının testleri sadece bu merkezde yapılacak.



İlk defa 2000 yılında robot teknolojisiyle tanışan fabrikada bugün 46 adet robot görev yapıyor.

AGV'LER GÜNDE 170 KM YOL YAPIYOR

Mercedes-Benz Türk Aksaray kamyon fabrikası, Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Fabrika üretim aşamasına, 22 adet AGV'yi (Automated Guided Vehicle - Sürücüsüz Otonom Araç) entegre etti. Ekonomik ve çevre dostu taşıma sağlayan AGV'ler fabrikada günde ortalama 170 km yol yapıyor. AGV'ler sayesinde çalışanlar ağır taşıma işlerini yapmak zorunda kalmıyor.