Yeni yuvaya Fatih yürüyüşü

Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanına taşınmasını 45 saatte 15 bin TIR ile yapacak. Bu devasa taşınma, 1453’te İstanbul’un fethinde gemilerin karadan Haliç’e indirilmesine benziyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dünyanın en büyük havalimanına taşınma stratejisini açıkladı; "45 saatte, 15 bin TIR ile 33 bin personel taşınacak. Tıpkı 1453'teki İstanbul'un fethinde gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi…" Atlanta Havalimanı, dünyanın halen en büyüğü… O bile yeni havalimanımızın kapladığı alan içinde otopark gibi kalıyor. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimizin bu büyük yürüyüşü, havacılık tarihinin en büyük göçü olacak. Toplamda 15 bin araç taşıyacak. Uç uca eklendiğinde 300 kilometreyi bulan konvoy, 30 Ekim'de yola çıkacak ve 31 Ekim saat 14:00'te THY'nin yeni alandan ilk uçuşu başkent Ankara'ya olacak.



GEMİLERİ YAKTIK GERİ DÖNÜŞ YOK

Bir push-back aracının ağırlığının 44 ton olduğu düşünülürse, böylesine dev taşınmanın güçlüğü ve boyutu ortaya çıkıyor. İlker Aycı, milattan önce 218'de büyük kumandan Anibal'ın fillerle Alp dağlarını aşmasını örnek gösteriyor. THY'nin büyük göçünün buna eşdeğer hacimde olduğuna dikkat çekiyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine 30 bin civarında asker katıldığını hatırlatarak; "Atalarımız gibi biz de yeni yuvamıza Fatih yürüyüşü gerçekleştireceğiz" diyor. Aycı'ya ben de tarihten örnek vererek, Tarık Bin Ziyad'ın Cebelitarık geçişini hatırlatıyorum ve "işler yolunda gitmezse Atatürk Havalimanı kriz planı olarak işleyecek mi?" diye soruyorum. Aycı'nın cevabı net; "gemileri yaktık, geri dönüş yok." Böylesine dev göç sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklara karşılık bizden anlayış bekliyor Aycı; "Ana mutfağımız bir süre daha Atatürk'te kalacak. Bazı hangarları bir süre daha koruyacağız. " Yeni yuvada 2 milyon ton kapasiteli tesisleriyle dünyanın en büyük kargo taşıyıcısı olacakları iddiasını paylaşan İlker Aycı; "Ülkenin en değerli ve halka açık markasını riske atamayız. Bu yüzden ben ve yanımdaki ekibim, sürekli yeni alana uçuyor, valiz taşıyor, sistemi test ediyoruz" diyor. Operasyon başlatılmadan önce kapsamlı testlerden geçmesi ve entegrasyon önemli. Her türlü mesele test edilecek. İyi planlanmalı, iyi test edilmeli ve birbirimizle yüzde 100 uyumlu çalışmalıyız. Önemli olan sahada eğitim vermek. Danışmanlarımız da bu konuda bizi uyarıyor. Metronun açılmasıyla havalimanından 26 dakikada şehir merkezine ulaşılacak." İlker Aycı taşınmanın maliyetinin operasyon tamamlanınca tam anlamıyla ortaya çıkacağını ifade ederken finansman konusunun da halledildiğini söylüyor. Taşınma maliyetinin bilet fiyatına yansımayacağını da belirten Aycı; "Yıl içinde elde ettiğimiz gelirle bu açıdan son derece önemli" diyor. İlker Aycı, "Bizim işimiz uçmak biz 31 Ekim'e hazırız" derken THY'nin yeni havalimanından ilk yurtiçi uçuşunu 31 Ekim saat 14.00'te Ankara'ya, yurtdışı uçuşunu ise Azerbeycan ve KKTC'ye yapacağını da söyledi.



YEDİ ADA THY ADASI HALİNE GELDİ

İlker Aycı, yeni havalimanında 7 adanın THY adası haline getirildiğini söylüyor. Bu sayede 48 köprü ve 58 park yeri THY'ye ait olacak. 7/24 şirkete özel bu alanlar ileride terminal talebine dönüştürülecek. THY'nin herhangi bir hub alanın önünde veya ardında olması gibi bir tutum içinde olmayacaklarını söyleyen Aycı; "İlişkilere açık bir yaklaşımla, Moskova, New York, Heatrov, Frankfurt gibi hub alanlarla birlikte büyüyeceğiz" yaklaşımında... İçinde modern sanat galerisi olan CIP salonu, dünyanın en büyüğü olacak. Bu amaçla İstanbul Modern ile anlaşma yapıldı. Amaç, özellikle business yolcuların bir yandan işlerini yürütürken diğer yandan rahat ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak...



AİR FRANCE'I GERİDE BIRAKTIK

Türk Hava Yolları'nın finansal performası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Aycı, piyasa değeri açısından Türk Hava Yolları'nın Air France'ı geride bıraktığını açıklardan "Yeni havalimanı ile değerimizi daha da artıracağız. Zirvelerde bizi göreceksiniz" dedi. Aycı, bu açıklamayı yaptığı sıralarda THY'nin piyasa değeri kurlardaki yükselişe rağmen 3.9 milyar euro seviyesindeyken Air France ise 3.8 milyar euro düzeyindeydi. Aycı ilk yarı sonuçlarını şöyle aktardı: "Türk Hava Yolları'nın toplam geliri, 2018 yılının ilk yarı yılında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 gibi önemli bir artış göstererek 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1.28 milyar dolar seviyesine ulaştı. FAVKÖK marjı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 puan artarak yüzde 21.5 oldu."



THY TAŞINIRKEN GÖÇ UZMANI KULLANIYOR

Münih Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ivonne Kuger de dünkü THY toplantısında İlker Aycı ekibiyle birlikte taşınma sunumuna katıldı. Dünyada hub havalimanı taşınması konusunda sayılı uzmanlardan olan Kuger; dünyanın en büyük göçünün taşıdığı risklere dikkat çekti. Kuger'in üzerinde durduğu, böylesine karmaşık yapıların taşınması sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesinin önemiydi. Dünya örneklerinden alınacak derslerin bu süreçte dikkate alınacağı kesin. Fakat sorun şu ki böylesi bir göç, havacılık tarihinde görülmemiş bir şey. THY'nin hub naklinde Innove Kuger gibi danışmanlıklar eşliğinde stratejiyi belirlemesi, ülkemizin küresel markası olan THY'nin itibarına yapılmış yatırım olarak değerlendiriyor.