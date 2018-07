ŞEREF OĞUZ

Sabah İl Buluşmaları'nda dün Malatya'daydık.

Kentin Türkiye ve dünyada rekabet avantajlarını tartışıyoruz.

Kürsüde Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat var. Söylediği, Malatya'nın hızlı dönüşüm sürecinde altyapıdan turizme dek pek çok alanda hızlıca yol aldığı ancak söz konusu küresel rekabet olduğunda daha hızlı koşmamız gerektiğiydi.

Eski Bakan Bülent Tüfenkci, farklı pek çok alanda kabiliyet geliştiren Malatya'nın ülke ekonomisine katkısının giderek arttığını ve bakanlığı dönemindeki radikal katkıları anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise İnönü'den Özal'a ve sanat dünyasına dek çok sayıda yıldız çıkaran Malatya'nın Türkiye'nin adeta mozaiği olduğunun altını çizdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bölge coğrafyasının tıp merkezi olma özelliğine vurgu yaparak, özellikle karaciğer nakli konusunda dünyanın en iyisi olduklarını hatırlattı. Turgut Özal Tıp Merkezi'nin zaten böyle bir potansiyeli değerlendirmek için kurulduğunu hatırlıyorum.

Malatya'nın uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü panelinde, ulusal ve yerel düzeyde, önümüzdeki kalkınma hedeflerini panel konusu yaptık. Katılımcıların her biri kendi alanlarından kent hedeflerine vurgu yaptı. Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan, bu amaçla yerel yönetimin projelerini sıraladı ve altyapıya dair acil sorunların çözümüne öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na kayısı ekonomisini sordum.

Lisanslı depoculuktan katma değerli yatırımlara dek yapılanları anlatırken, bu alanda daha yoğun işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öncel ise kentin baş ürünü olan kayısı için daha sağlıklı fiyat oluşumunda işlevsel borsanın önemini belirtti.

İnsan kaynağı her kentin sorunu... Malatya'nın da... İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Abdulkadir Baharçiçek, küreselleşmenin gerektirdiği bakış açısını taşıyan insan kaynağı yetiştirmede geliştirdikleri projelerden bahsetti. Son olarak Fırat Kalkınma Ajansı'ndan Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak üstlendikleri projelerin, çok az destekle kent ekonomisine katkı sunabileceğini söyledi.

Yıllardır incelediğim kente dair edindiğim izlenim, gerek potansiyeli gerek ülke mozaiği olması ve taşıdığı potansiyeller açısından Malatya'yı büyütürsek, Türkiye'nin de hızla büyüyeceğidir. Zira kalkınma için gerekli olan coşkunun her türü, Malatya'da da var ve kentin enerjisi buna hazır...