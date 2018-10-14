ŞEREF OĞUZ

İstanbul'daki ayakkabı fuarı için "en iyi standı" kuran Mehmet Ziylan, babasından "aferin" beklemektedir. Ancak aldığı cevap; son derece bilgece olur: "100 bin marka en iyi standı yapmak yerine keşke en iyi ayakkabıyı üretseydin. Biz burada dünyaya stant satmıyoruz, ayakkabı satıyoruz."

Öyküyü aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in eski başkanı Mehmet Büyükekşi, ekonominin dengelenme sürecinde üretime dikkat çekiyor ve "ihracatı hep kutsal dava gördüm" diyor. Doğrudur, döviz türbülansında Türkiye uçağının itici gücü, turizm ve ihracattan geliyor.

Turizm çok şükür iyi gidiyor. Gönül ister ki turist sayısı (nicelik) yanı sıra turist başına harcama (nitelik) yönünde adımlar atsak ve daha fazla döviz kazanabilmek için katma değerli projeler üretebilsek… İhracata gelince, kilogram fiyatını yükseltmek (nitelik) ciro kadar (nicelik) önemli ve bu alanda TİM'in yıllardır sürdürdüğü inovasyon, marka, tasarım gayretleri, umut verici…

İhracatın duayeni Mehmet Büyükekşi'ye içinde bulunduğumuz süreçte neler önerebileceğini soruyorum. "öncelikle 71 bin ihracatçımıza gözümüz gibi bakmalı ve onlara sahip çıkmalıyız" diyor ve devam ediyor; "zincirlerimiz, yurtdışında daha çok mağaza açsın."

Neden? "Elin zincirine mal verirsen, daha uygunu bulduğunda senden vaz geçer, orada kalırsın." İnovasyon sadece ileri teknolojiyle olmaz, marka, tasarım ile olur ve markalaşmak için önce kendi ülkende bilinir, beğenilir marka olmalı, sonra markanı dünyaya açmalısın. Ölçek sorununa dikkat çekiyor; "ihracata konu mal üretenler için ölçeği tutturmak gerekiyor. 250 milyonluk ayakkabı pazarında 18 bin firma var ve misal bu sektörde ölçekten söz edemeyiz."

İhracat, milli dava… Döviz kazandırıyor, cari açık kapatıyor, ekonomiyi dengeliyor. Duayene kulak vermekte fayda var derim…