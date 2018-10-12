Rotaları değiştiriyoruz

Havayolu tanımına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı sayesinde dünyanın uçuş rotalarını değiştiriyoruz

29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı dünyanın en büyük havalimanını, açılış öncesi tepeden tırnağa gezdim. Terminallerden körüklere, bilişim sistemlerinden alan hizmetlerine dek havayolu ulaşımının tanımını değiştirecek bu dev eser sayesinde dünyanın uçuş rotalarını değiştiriyoruz. Bu alana uğramadan başta Afrika olmak üzere kürenin sayılı destinasyonlarına gitmek, hızlı ve ekonomik olamayacak. Öyle ki Asya, Avrupa ve Ortadoğu'nun kesiştiği noktada bulunan havalimanı, 3 saat içinde 250'den fazla dış hat, 60'tan fazla başkent, 120'den fazla ülke ve 130'dan fazla varış noktasına yapılacak uçuşlar için önemli bir merkez olacak.

Yüzde 97'si tamamlanan ve 10.2 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi İstanbul Yeni Havalimanı, havayolu ulaşımının tanımını da değiştirecek. Ekim 2018 itibariyle yaklaşık 36 bin kişinin çalıştığı bu dev komplekste 2025'e kadar istihdamın 225 bin kişiye ulaşması öngörülüyor.







SEYAHAT AKSINI DEĞİŞTİRECEK

İspanyol turizm danışmanlığı firması ForwardKeys, yaklaşık 1.7 milyon rezervasyon işleminden yola çıkarak yaptığı ve 2018'in ilk çeyreğini kapsayan trend raporunda, İstanbul üzerinden gerçekleşen transit uçuşların oranının önceki yıla göre yüzde 21 arttığını ifade etti. Raporda İstanbul'un coğrafi konumundan dolayı ilerleyen dönemde daha da fazla kazanç sağlayacağı belirtildi.



LOJİSTİK ÜS OLACAK

İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, sadece seyahat değil ticarette de aksın Asya- Pasifik bölgesine kaymasının İstanbul Yeni Havalimanı'nı kargoda da güçlü kılacağını söyledi. Açıldığında 4 milyon ton, tüm fazları tamamlandığında ise 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Böylece, 4.5 milyon ton kapasiteye sahip Frankfurt Havalimanı'nın üzerine çıkacak.

Şu anda, Levent'ten D-20 Karayolu (Göktürk - Kemerburgaz istikameti) ile 30 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı'na varılıyor. Metro hattı ile yolcular Gayrettepe'den İstanbul Yeni Havalimanı'na sadece 5 durak, 25 dakikada ulaşacaklar. İkinci metro hattıyla ise Halkalı istikametinden yolcular havalimanına varabilecekler. Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı da açılışın yapılacağı tarihe yetişecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa-Anadolu yakasını birleştirecek hızlı tren projesi de İstanbul Yeni Havalimanı ile bağlantılı olacak.