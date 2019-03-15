ŞEREF OĞUZ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Koza Girişim Hızlandırma Programı'nda, Başkan Erdal Bahçıvan'ı dinliyoruz; "sanayici geleneği ile Türkiye'nin geleceğini birleştirip başaracağız." Koza, tırtılın etrafına ipek salgısıyla kendini kaplama hali… Bir sonraki adımında kelebeğe dönüşürken ardında çok değerli ipeği bırakacak olan tırtıl… Girişimci lügatinde karşılığı, yeni şirketleşen fikirleri koruma geliştirme süreci.

İSO'nun Koza projesiyle girişimciler geleceğin sanayicisine dönüşecek ise bu işte devletin başat rolü var demektir. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacar, kamunun girişimciye destek oranının %95 düzeyinde olsan tek ülke olduğumuz gerçeğinden hareketle özel sektör devlerini de bu alanda gayret göstermeye çağırıyor.

Programın panel bölümü katılımcılarından TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Kemal Karabel, girişimcilik tutkusunu öldürmeden, yeni sanayiciler oluşturmanın hayati önemine vurgu yaptı.

Arz Portföy'den Murat Onuk, "bilgi yer yerde ancak çalışan bilgi nerede?" sorununu gündeme taşıdı.

Doğrudur; yüksek sermaye akını olmayan, ucuz finansmandan yoksun, kalifiye insan kaynağı eksiği ve geniş pazar imkânından yoksun coğrafyalarda girişim kozalarının daha akıllıca yönetilmesi gerekiyor.

Panelde otel halı hurdalarından plastik üreten girişimiyle Hagelson'un kurucu ortağı Soner Alayurt; işe yeni başlayanlardan sanayicilere mesaj aktarıyor; "biz henüz tanışmadığınız varisleriniziz.

Bizim gibi yeni farklı projeleriyle gelen girişimcilere yatırım yapmaktan çekinmeyin." Gelelim benim başlıkta sözünü ettiğim teşvik- obur zombi girişimcilere… İçinde bulunduğum veya izlediğim yüzlerce girişim projesinde dikkatimi çeken tehlike, eşitlik adına adaletsizliğe yol açan teşvik yağmurları ve zombi girişimci popülasyonunun fazlalığı.

Zombi, hayattan beslenen ama ölüm üreten, bulduğu her teşviki yiyen ama bir şey üretmeyen hayat formları… Üniversiteler, KOSGEB, TÜBİTAK, kamu… Girişim teşviklerini alıp zombi gibi ortalıkta "yeni teşvik" peşindekilerin de sistemden çıkarılması gerekir.

Bu açıdan İSO'nuı koza projesi bir yandan eğitim diğer yandan mentorluk hizmetiyle adeta girişimci vızıltısından arı kovanına dönmüş ortamda, gerçekten başarı potansiyeli taşıyanları ayrıştırıp yüceltmesi önem kazanıyor. Arı kovanları girişimci ekosistemi ise buna çomak sokma yerine onlara daha çok petek sunmak ve neticede bal üretmek esas olmalıdır.