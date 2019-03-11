Batman’a kodlama eğitimi merkezi

Türkiye yeni neslin eğitimi için bin yandan bakanlıklar ile reform yaparken bir yandan da sivil toplum örgütleri kolları sıvadı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Batman'da Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açtı. TEGV Batman Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi'nde Batman Vali Yardımcısı Ramazan Fani'nin katılımıyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı Ramazan Fani yaptığı konuşmada "TEGV'in yaptığı bu tip vizyoner eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Aydınlık bir gelecek ve nitelikli eğitim almış çocuklar için çalışan STK'ları yürekten kutluyoruz ve bu çalışmaların devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi İlter Turan ise "TEGV 1995'de kurulduğunda bir rüya üzerine kurulmuştu. Bu gün burada yaptığımız açılış töreni de bu rüyanın hakikate dönüşmesinin bir ifadesidir. Biz devletimizin verdiği temel eğitime destek olmak üzere bir vakıf aracılığıyla bu sürece katkıda bulunmak istedik" dedi.

TEGV Yönetim Kurulu ve Eğitim Danışma Kurulu Üyesi Sami Gülgöz ise şöyle konuştu: "Dünyamız çok hızlı değişiyor ve bu dünyada standart olarak edindiğimiz beceriler artık yetersiz kalıyor ve bizim çocuklarla yeni şeyler yapmamız ve dünyaya farklı bakmamız gerekiyor. Tasarım ve beceri atölyelerinde çocuklarımıza, takım çalışmasını, kodlamayı, düşünmeyi ve problemlerin nerede olduğunun farkına varmalarını ve birlikte çözüm aramalarını öğretiyoruz. Bu aracı sunabilmemize ise en büyük destek Umuda Pedal Ekibi'nden geldi."

Eğitimlerin aydınlık yüzüne eşlik eden böyle bir faaliyetten son derece mutlu olduklarını belirterek, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ise "Ne yaptığımıza değil neler yapabileceğimize önem veriyoruz. Nerede bulunursam bulunayım kendimi TEGV gönüllüsü olarak addediyorum" şeklinde konuştu.