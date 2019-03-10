BP’nin Aliağa yatırımı 1,5 milyar $

British Petroleum (BP) Londra merkezinde Global Rafinaj ve Pazarlama CEO'su Tufan Erginbilgiç ve BP Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Hakan Türker ile İstanbul'da bir araya geldik. Erginbilgiç, BP'nin enerji dünyasındaki rolünden geri dönüşüm teknolojilerine dek pek çok konuyu aktardı. BP'nin 107 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Erginbilgiç; "BP için Türkiye stratejik öneme sahip. Türkiye'de bugüne dek çok yatırım yaptık ve yapmayı sürdüreceğiz" bilgisini aktardı. Akaryakıt dağıtım ve madeni yağlar işinde BP'nin yılda 150 milyon dolarlık yatırımını sürdürdüğünü belirten Erginbilgiç'le BP'nin yakın gelecekteki Türkiye projelerini konuştuk. Bu noktada Petkim'i alarak Türkiye'ye giren, Aliağa'da Star Rafinerisi yatırımını tamamlayan Azerbaycan'ın devlet şirketi Socar'la görüşmeler hakkında şunları anlattı: "Socar'la Aliağa'da dünyadaki en yeni teknolojiyi getirmeyi düşündüğümüz bir petrokimya tesisi kurmak üzere görüşüyoruz. Görüşmeler bu yılın ikinci çeyreğinde netleşebilir. Şu anda en yüksek teknolojiye sahip petrokimya tesisi Belçika'da faaliyet gösteriyor. Eğer ortak yatırım için Socar ile anlaşırsak, Aliağa'daki tesis, dünyanın en son teknolojisine sahip olacak." Kendisine Socar'ın bu konudaki beyanlarını hatırlattık; "Socar yönetimi sözünü ettiğiniz yatırımı, 'Aliağa'da ikinci Petkim'i kuracağız' şeklinde duyurmuştu. Ne kadarlık bir yatırım öngörülüyor?" Erginbilgiç, yatırım bedeli hakkında şu bilgiyi veriyor; "kesin olmamakla birlikte sözünü ettiğimiz petrokimya yatırımı için 1.5 milyar dolarlık bir harcama gerekir."