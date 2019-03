ŞEREF OĞUZ

Umut, her şeydir. Ama asla bir yöntem olamaz. Umudunu kaybetmiş biri her şeyini yitirmiş demektir. Ancak yöntemsiz umudun da bize bir şey kazandırmadığı ortadadır.

Türkiye; istihdamı arttırmak zorunda olan bir ülke... Her yıl en az 600 bin yeni iş pozisyonu üretmeliyiz ki genç ve dinamik nüfusumuzun istihdama katılımı sürgit olsun, işsizlik makul seviyede kalabilsin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan "İstihdam Seferberliği 2019" projesi için yazdık çizdik. Pek çok sivil toplum örgütü ve kurum, bu seferberliğe olumlu katkı vereceğini ilan etti. Ancak ilk adım atılmadıkça değil en uzun yok, kısa patikalar dahi aşılamıyor.

Daha önce yapılan "fazladan 1 istihdam" çağrısı, buna cevap veren öncü kurumlar yardımıyla hayat bulmuş ve işsizlik geriletilebilmişti. Bu defaki çağrıya ilk cevap veren İstanbul Sanayi Odası (İSO) oldu.

Bu çağrıya İstanbul'da en güçlü katkıyı yapmak için harekete geçen İSO'nun başlattığı zincir seminerlere işverenlerin büyük ilgi göstermesi, seferberliğin sonuç vereceği umudunu taşıyor bize.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan "İstihdam temelinde işverenlere verilen sekiz başlıktaki destek, biz sanayicilere her şeyden önce moral ve motivasyon açısından katkı yapacak. Aş ve iş üretmek önceliğimiz" diyor.

Kısa çalışma ödeneğinden asgari ücret desteğine, SGK prim desteğinden kalkınmada öncelikli bölgelerdeki desteğe kadar 8 başlıkta ve 1,5 yıl sürecek destekler ile ilgili farkındalığı artırmak için İSO'nun önümüzdeki günlerde birçok etkinlik düzenlemesi fevkalade önemlidir.

Yıllardır izlediğim ekonomide yüzlerce projenin içinde yer aldım, araştıranı oldum, onları yazdım, çizdim. Vardığım netice şudur; en az proje fikri kadar onu hayata geçirecek adımlar önemliymiş.

Nice proje bilirim, fiyakalı adlarına rağmen, sahiplenicisi olmadığı için ziyan olup gitmiştir. Ancak netice alınanların ortak özelliği, kişilerin, kurumların veya kamunun sahipliğinin en üst düzeyde ve en içtenlikte olmasıydı.

İstihdam seferberliği, gerekliydi. Ancak yeterli olması için sadece İSO'nun değil, diğer kurumların da buna sahip çıkması, üzerine düşeni yapması ve istihdama güzelleme yapmak yerine, taşın altına elini koyması gerekir.