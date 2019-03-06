ŞEREF OĞUZ

Ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları; dünyada en çok yere uçan havayolu olarak bilinir. Şimdi buna kargo taşımacılığında da dünya liderliğini ekledik. Yolcu taşımacılığında 124 ülkede 306 noktaya uçan THY'nin kargo performansına bakıyoruz; 126 ülkede 308 Noktaya… Geçen yıl 1,4 milyon ton yükün yerden havaya kaldırdık ve 1,6 milyar $ kazandık.

Özellikle ihracatçıya hızlı ve kaliteli ulaşım sunan kargo taşımacılığı, kilogramda ortalama 1 $'dan fazla navlun ücretiyle hem THY'ye gelir hem de Türk ihracatçısına havayolu kanalı sağlıyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu başarılarda Türkiye'nin stratejik konumuna işaret ediyor; "coğrafya bize liderliği emrediyor." Doğrudur… Ekonomik zenginlik, Atlantik etrafındaki ülkeler coğrafyasından (ABD, AB) Pasifik etrafındaki coğrafyalara kayarken (Çin, Hindistan) orta yerde Anadolu duruyor.

Gerek kuzeyden güneye gerek doğudan batıya biz dünyanın orta yerine gelmiş olduk. Küresel güç dengesindeki bu değişim Türkiye'nin yıldızını baht dönencesine çıkarırken biz de bunun gereğini yaptık, havayolu taşımacılığında yeni vizyon geliştirdik.

Yolcu taşımacılığı yanı sıra kargoda da transit ağırlığı bize, küresel kavşak olduğumuzu gösteriyor zaten. Ancak rakiplerimiz de boş durmuyor. Londra, kapasite artırıyor, Frankfurt ve Paris yanı sıra Dubai de atılımda...

Bizim İstanbul Havalimanı kozumuz, bu açıdan hayati önem taşıyor.

Aycı; THY'nin insani yardım, medeniyetler ittifakı gibi küresel sosyal sorumlulukları dahil, start-up'ların ekosistemi, geliştirdikleri müşteri beğenisi gibi farklı boyutlarda bu en değerli markamızın "86 yılın şanına yakışır" değerde tutulmasının hayati önemine işaret ediyor.

Yeni yuva; yeni havalimanı ve yeni yolcu deneyimleri… Görünen o ki İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle devreye alınması ardından Türk Havayolları, bir yandan niceliğini artırırken diğer yandan nitelik atılımlarıyla çok daha uzak ufukların efendisi olacak. Coğrafyanın emrettiği liderlik zaten bu olmalıdır.