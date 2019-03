ŞEREF OĞUZ

Her yıl katıldığım MIPIM Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda İstanbul Çadırı bu yıl havalimanımızı yatırımcılara tanıtıyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Şekip Avdagiç, "maketten konut satmanın ötesine geçtik" diyor; "artık nitelikli ihracat için kendimize güvenecek yığınca beceri geliştirdik."

"Mesela?" diyorum; "dün bir üst segmen ürünlerle dünya markası olma yolunda ilerleyen Vitra'nın ürünlerini fuara boşaltan bir kamyon gördüm." Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünlerle dolu nice kargolarımız, küresel fuarlarda boy göstersin, İstanbul gibi markamıza daha nitelikli yatırımlar gelsin.

MIPIM'i emlak editörüm Seda Tabak'a teslim edip, Frankfurt ISH Isıtma Soğutma Havalandırma ve Sistemleri Fuarı'na geldim. Bu dev buluşmada, Şekip beyin sözünü ettiği Vitra standında tura katıldım. Taharet musluğunu, Avrupa ve Amerika tesisatlarıyla kurallarına uyduran akıllı klozetler, her biri patentle korunan icatlarla dolu küvetler ve sihirli aynalar gördüm.

Ayna deyip geçmeyin, her evin banyosunda var ve bunun ne yeniliği olabilir ki? Oluyormuş… Misal internete bağlı, sizinle iletişim kuran, size sabah moral, akşam rahatlama sağlayan ve günün en önemli bilgilerini size sunan bir ayna…

Masallardan biliriz; "Ayna ayna güzel ayna, var mı benden güzeli" diye sahibiyle konuşan ayna… Masal değil, gerçekmiş… Vitra, Vestel ile birlikte bu aynayı geliştirip fuarın gözdesi olarak görücüye çıkarmış bile… Önündeki rafa telefonunuzu koyduğunuzda koca ayna sizi size yansıtırken dünyayı da gözünüzün önüne koyuyor.

Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na soruyorum; "bu kadar teknoloji, ne işe yarıyor?" diye… "Öncelikle teknoloji dünyasında bizim de var olduğumuzu söylüyoruz" diyor; "nitelikli ihracat, katma değeri arttırılmış ürünlerle ve inovasyon ile mümkün ancak. Biz de alanında en ileri teknolojiyi geliştirme gayretindeyiz."

Taharet musluğu deyip geçmeyin. Bizim için bildik olan ancak dünyada yavaş yavaş taklit edilmeye başlayan, hayatı kolaylaştıran bir uygulama… Klozetin içinde su ile temizlenmeyi sağlayan bu aparatı Vitra, ileri teknoloji, yapay zekâ ve bulut uygulamalarıyla birleştirmiş. Sadece daha kolay temizlik sağlamıyor, suyu az kullanıp çevreyi koruyan davranışlar geliştiriyor.

Barselona'da Turkcell, Cannes MIPIM'de İTO ve Frankfurt ISH'de Vitra gibi örnekleri gördükçe, nitelikli ihracat bizim işimiz diyebiliyorum. Yeter ki daha fazla örnek üretelim.