Dünya banyolarında Türk teknolojisi

Frankfurt’ta düzenlenen ISH Fuarı’na Türk firmaları, tasarım ve inovasyon çalışmaları ile damgasını vurdu. Ziyaretçi akınına uğrayan teknoloji ise ‘akıllı ayna’ oldu. Ürünü onlarca patent geliştiren Türk mühendisler üretti

Frankfurt'ta 2 yılda bir düzenlenen banyo, bina, enerji ve havalandırma teknolojileri fuarında Türkiye firmaları, tasarım, inovasyon ve çevreye dair sürdürülebilirlik alanlarında açık ara öne geçtiler. Her evin vazgeçilmezi ayna, bilişim ile bütünleştirilip, başka bir tanıma getirildi.

ISH Frankfurt; banyo, bina, enerji ve havalandırma teknolojileri sektörlerinin nabzını tutan, tasarım trendleri ve enerji tasarrufu üzerine yoğunlaşan, alanındaki en önemli 10 uluslararası fuardan biri... Burada trendler belirleniyor ve bu yılki fuarda en yoğun ilgiyi Türk icat ve tasarımları gördü.



AKILLI AYNA DÖNEMİ

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesindeki Vitra gibi küresel itibar sahibi markalarımız, klozetten aynaya, küvete dek yeni kullanıcı deneyimlerini ziyaretçilere tanıttılar. Bunların içinde taharet musluğu denilen ve bizlerin bildiği klozet aparatı, Batı şebekeleriyle uyumlu hale getirilerek dünyaya sunuldu. Ziyaretçi akınına uğrayan teknoloji ise akıllı ayna oldu ve bunu onlarca patent geliştiren Türk mühendisler gerçekleştirdi.



YENİ NESİL KLOZET

Cep telefonunu rafına koyduğunuz ayna, sizin ruh halinizi anlıyor, ona göre müzik çalıyor, hava durumu, yol, trafik bilgileri dâhil, programınızı ve tüm haberleri size iletebiliyor. Vestel ile Vitra'nın ortak geliştirdiği sistem, kişisel asistan gibi davranıyor, cebinizi şarj ediyor, kilonuzu tartıyor ve size diyet önerebiliyor.



TASARIMA YOĞUNLAŞTI

Yeni nesil klozet, çağın ilerisinde bir kişisel temizlik sistemi sunuyor. Kumandası aracılığıyla, kapağı açıp kapatılabiliyor. Farklı yıkama seçenekleri, kurutma ve koku emme özellikleri bulunuyor. Sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımlara imza atan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, Blue Life adını verdiği yaklaşımla, tüm üretim, tasarım ve yönetim aşamalarında doğal kaynakları koruma sorumluluğunu gözetiyor.