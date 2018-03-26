İBRAHİM ALTAY

Hemen her hafta, en az birkaç okurumuz, haklarında daha önce yapılmış haberlerin internet ortamından kaldırılması için gazeteye müracaat eder. Bazıları son derece haklı gerekçelere de sahiptir. Haber eksiktir, haber yanlıştır, haber güncelliğini kaybetmiştir ve saire.

Bu okurlarımıza şunu açıkça söylemek isterim ki Okur Temsilcisi'nin 'içerik kaldırma' yetkisi yoktur. Sabah gazetesinde çalışan herhangi bir editörün 'içerik kaldırma' yetkisi yoktur.

Sabah gazetesinin herhangi bir yöneticisinin 'içerik kaldırma' yetkisi yoktur.

Hatta Sabah gazetesinde 'içerik kaldırma' adını verdiğimiz bir müessese mevcut değildir. Kabaca haberin silinmesi ya da yok edilmesi demek olan bu etkinlik zaten bir kanuna ya da etik ilkeye istinat etmez.

Arşiv güvenilirliğini zedeler, son derece keyfîdir. Kolayca suiistimal edilebilir.

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