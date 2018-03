İBRAHİM ALTAY

Sabah ekonomi servisinden Metin Can'ın İşte Çiftlik Bank Gerçeği başlıklı haberi 24 Kasım 2017'de yayımlandı.

Önemli bir araştırmacı gazetecilik örneğiydi.

Bu haberde,

Sözü edilen organizasyonun bir tür saadet zinciri özelliği gösterdiği;

Vaat edilen kazanç sisteminin hayatın doğal akışına uygun olmadığı;

Üyelerin kandırıldığı;

Çiftlik Bank yöneticileri tarafından yapıldığı iddia edilen yatırım ve üretimlerin aslında yapılmadığı somut delilleriyle anlatıyordu...

Dikkatinizi çekerim, neredeyse dört ay önce...



Medyamız uyumuştu

Metin Can'ın bu kapsamlı araştırması yayımlanana kadar Çiftlik Bank on binlerce üyeye ulaşmıştı. Ne kadar acıklıdır ki Türk Medyası çok mühim başka meselelerle uğraştığı için bu dolandırıcılık tehlikesinin farkına varmamıştı.

Haberlerin çoğu olumluydu.

Mavi Yumurta mucizesinden, kurulan çiftliklerden, sayısı bilmem kaç yüze ulaşan bayilerden filan bahsediliyordu. Medyamız uyumuştu.

Sabah'ın uyarıcı nitelikteki haberleri sonraki günlerde ve haftalarda da devam etti. Konu farklı boyutlarıyla işlendi. Bu sorumlu gazetecilik çabasında Sabah'a çok az medya kuruluşu eşlik etti.

Sanırım konu medyamızın pek de 'işine' gelmemişti.

Bütün haberleri birbirinden kopyalayan internet medyası dahi konuya pek az alaka gösterdi.

Buna karşılık Çiftlik Bank yöneticileri sosyal medya platformlarını kullanarak haberi yapan muhabirleri ve gazeteyi hedef gösterdiler. İftira müessesesini işlettiler. 'Para istediler, vermedik, bu yüzden peşimize düştüler' gibi şeyler söylediler.

Bugün hemen hepsi ağır bir pişmanlık ve hayal kırıklığı yaşayan takipçilerini gazeteye saldırmaları için tahrik ettiler.

Onlarca telefon, yüzlerce e-posta geldi. Okur Temsilcisi ile irtibata geçenlerin bir kısmı, tahminlerime göre, sisteme inanmış kişilerdi.

Muhabirlerimizle konuştum ve haberde verilen bilgilerin gerçek olduğunu anlattım kendilerine.

Maddi hata buldukları ya da spesifik bir eleştiri getirdikleri takdirde şikâyetlerini yeniden değerlendirebileceğimi aktardım.



Hakaret ve tehditler

Öte yandan adını vermeyen kişilerden, sahte adres ve hesaplardan gelen arama ve mesajların önemlice bir kısmı ağır hakaretler ve tehditler içeriyordu.

Çiftlik Bank, maalesef medyamızda zaman zaman görülen, reklam verme yoluyla susturmak dâhil her yolu denedi, fakat Sabah gazetesi bu tazyiklere, hakaretlere ve tehditlere aldırmadan cesaretle konunun üzerine gitti.

Sabah'ın haberleri kamuoyunda bir uyanışa vesile olduğu gibi, resmi makamların da tehlikenin farkına varmasını ve gerekli müdahaleyi yapmasını sağladı.

Resmi raporlar bu sanal dolandırıcılık ağı kullanılarak şu ana kadar 511 milyon lira para toplandığını ve bu paranın önemlice bir kısmının geri ödenmediğini gösteriyor.

Ciddi bir tahribat... Fakat en azından Sabah'ın ısrarlı haberlerinin bu tahribatın daha da büyümesini engellediğini söyleyerek teselli bulabiliriz.

Sabah gazetesi ekonomi servisini, haberlere imza atan gazetecileri gönülden kutluyorum. Bu çalışmanın diğer gazetelere de örnek olmasını diliyorum.